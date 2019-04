Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Kursverlauf der Ölpreise entsprach in den letzten Tagen einer wahren Achterbahn, so die Analysten der NORD LB.Wesentlicher Preistreiber in der bgelaufenen Woche sei die Ankündigung der US-Regierung gewesen, die Befreiungen für die Iran-Sanktionen seitens der US-Regierung auslaufen zu lassen. Das bedeute, dass China, Indien, Türkei, Griechenland, Italien, Südkorea und Taiwan, die bislang von den Sanktionen befreit gewesen seien, zukünftig ebenfalls kein Öl aus dem Iran importieren dürften. Die resultierende Verknappung des weltweiten Öl-Angebots habe dem Preisauftrieb der letzten Monate zusätzlichen Rückenwind gegeben.Bereits am vergangenen Freitag habe sich jedoch zum wiederholten Mal die Kraft des derzeit wirkungsmächtigsten Preisinstruments am globalen Ölmärkt gezeigt: der Twitter-Account von US-Präsident Trump, auf dem von Forderungen gegenüber der OPEC zu einer Ausweitung der Öl-Produktion zu lesen gewesen sei, was die Rohölnotierungen umgehend gen Süden getrieben habe. Preisdämpfend habe sich zudem ausgewirkt, dass die Bohraktivitäten in den USA weiter ausgedehnt würden und sich sowohl in China als auch in der EU die Wachstumsaussichten weiter eintrüben würden. Diese Faktoren würden ebenfalls dazu beitragen, dass sich die amerikanischen Öl-Lagerbestände ausdehnen würden. Befürchtungen einer drohenden Verknappung des Öl-Angebots von russischer Seite, hätten sich nicht bestätigt, da der Transport durch eine Öl-Pipeline in Weißrussland nach Behebung von Verunreinigungen wieder aufgenommen werden könne. Abzuwarten bleibet, ob die Androhungen der Ausweitung der Iran-Sanktionen seitens der USA tatsächlich umgesetzt würden und ob Saudi-Arabien den amerikanischen Wünschen Folge leisten werde. Klarheit bzgl. der zukünftigen Iran-Sanktionen sei am 2. Mai zu erwarten, wenn die finale Entscheidung bekannt gegeben werde. (29.04.2019/ac/a/m)