Negative Meldungen oder solche, die so aufgefasst worden seien, habe es reichlich gegeben. Ganz vorne Corona, deren Delta-Variante die Länder mit geringer Impfquote vor erhebliche Herausforderungen stelle. Problematisch sei auch, dass diese Variante in den Statistiken für Durcheinander sorge und so in den Ländern mit hohen Impfquoten die Fantasien über ein baldiges Leben ohne lästige Einschränkungen erschüttere. Das zehre am Optimismus auch über die weitere wirtschaftliche Erholung.



In den USA seien die Lagerbestände für Benzin stärker gestiegen als erwartet. Schwer habe auch gewogen, dass die Chinesen deutlich weniger Öl gekauft hätten und Indien Öl aus seinen strategischen Reserven abgegeben habe. Ebenso wenig hilfreich seien die Entwicklungen an den Finanzmärkten gewesen. Dem am Freitag veröffentlichten Protokoll der Amerikanischen Zentralbank sei zu entnehmen gewesen, dass ein erster Schritt aus der ultralockeren Geldpolitik schon früher, nämlich Ende dieses Jahres erfolgen könnte. Davon seien einige Akteure auf dem falschen Fuß erwischt worden. Höhere Zinsen seien i.d.R. nicht nur negativ für das Wirtschaftswachstum und damit für den realen Ölverbrauch, sie würden auch die Inflationserwartungen dämpfen.



Da Rohstoffe als Absicherung gegen Inflation gelten würden, dürfte das für zusätzlichen Druck auf die Ölpreise gesorgt haben. Die neue Woche starte nun allerdings mit einer positiven Note. China erkläre die Corona-Welle für beendet. Vom Ölmarkt sei das positiv aufgenommen worden. Der Blick richte sich zunehmend auch auf das nächste OPEC+ Treffen. Einige Beobachter würden bezweifeln, dass das Kartell mit dem derzeitigen Preisniveau zufrieden sei und würden entsprechende Maßnahmen erwarten, sollte sich der Preis bis dahin nicht erholt haben. (23.08.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Mit den Ölpreisen ging es in der vergangenen Woche wieder kräftig nach unten, so die Analysten der Nord LB.Der Preis für das Fass Brent habe bis Freitagabend auf knapp unter 65 USD nachgegeben, ein Minus von fast 8% in sieben Tagen. Seit Monatsbeginn gebe es im Ölmarkt quasi nur eine Richtung: Nach unten. Fast vergessen, dass Brent am letzten Handelstag im Juli noch bei über 76 USD/b notiert habe - seitdem habe es einen Verlust von fast 15% gegeben. Inzwischen seien einzelne Stimmen zu hören, die das für übertrieben halten würden.