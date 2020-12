Die wirtschaftliche Aktivität werde also ein Stück weiter heruntergefahren. Dieser mindesten bis zum 10. Januar dauernde Zustand werde natürlich auf der Ölnachfrage lasten. In vielen anderen entwickelten Ländern sehe es wenig anders aus. Die mit dem Virus in Verbindung gebrachten Sterbefälle seien vielerorts höher als im Frühjahr. Entsprechend be- oder bereits überlastet seien die Gesundheitssysteme. Offenbar sei es in der kalten Jahreszeit viel schwerer, die Abstandsregeln einzuhalten und eine gewisse Müdigkeit bei der Disziplin.



Auch die Kindergärten und Schulen wolle man nicht nur in Deutschland (um jeden Preis) offen halten. Dabei sei der Winter noch lang und die Wirkungen der gerade begonnenen Impfkampanien auf das Infektionsgeschehen noch weit. Ein Höherschwappen der Corona-Welle in Folge der Feiertage scheine fast unvermeidlich. All dies seien eher schlechte Nachrichten für die aktuell und in den nächsten Wochen zu erwartende Entwicklung der Ölnachfrage.



In den USA seien die Lagerbestände zuletzt wieder gestiegen und zwar deutlich. Experten hätten mit einem Rückgang von 1,5 Mio Barrel gerechnet, tatsächlich habe es einen Anstieg von 15 Mio. Barrel gegeben. Der Blick der Händler richte sich also eindeutig in die Zukunft. Mit China und Indien, die wohl mit Lieferung im ersten Quartal 2021 am Markt aufgetreten seien, möge diese vielleicht näher sein, als gedacht. Trotzdem: Im Augenblick lebe der Markt von der Hoffnung. Ein Nachgeben in der kurzen Frist erscheine wahrscheinlich und im Hintergrund stünden riesige Überkapazitäten, die eine schnelle Ausweitung der Fördermengen ermöglichen würden. (14.12.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Schwächeanfall des Ölpreises am Montagmorgen vergangener Woche war nur von kurzer Dauer, so die Analysten der Nord LB.Zwar sei es bis Dienstag noch einmal heruntergegangen bis auf 48,14 USD/b. Im weiteren Wochenverlauf habe der Ölpreis dann aber wieder neue Höchststände seit März 2020 erklommen, in der Spitze bis zu 50,49. Brent sei dann am Freitag mit 50,37 USD/b aus dem Handel gegangen, ein ordentliches siebentage Plus von 2,8%. Nach wirklich handfesten Neuigkeiten, die diesen weiteren Anstieg des Ölpreises rechtfertigen würden, könne man lange suchen. Am aktuellen Rand scheine sich die Situation Corona bedingt ja eindeutig zu verschlechtern. Nach dem die Zahlen der Neuinfektionen Ende vergangener Woche in Deutschland einen dramatischen Satz nach oben gemacht hätten und Zweifel aufgekommen seien, ob die Situation noch unter Kontrolle sei, sei gerade eine Verschärfung des Lockdowns angekündigt worden.