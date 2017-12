Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Schulterschluss zwischen der OPEC und weiteren Förderländer gehörte auch im Jahr 2017 zu den beherrschenden Themen an den Rohölmärkten, so die Analysten der Nord LB.



Die Ankündigung der Verlängerung der Produktionsbeschränkungen im Rahmen des November-Meetings der OPEC in Wien habe noch einmal eindrucksvoll die Entschlossenheit demonstriert, zu einer ausgeglicheneren globalen Rohölbilanz beizutragen. Dass die Marktteilnehmer die Ankündigungen ernst nehmen würden, sei nicht zuletzt an den aktuellen Rohölnotierungen abzulesen. Die Nordseemarke Brent halte sich deutlich oberhalb der Marke von 60 US-Dollar je Barrel - am 30. Dezember 2016 habe ein Barrel noch USD 55,41 gekostet. Auch das US-Pendant WTI behalte mit knapp 58 US-Dollar diese vor allem psychologisch bedeutende Schwelle im Blickfeld (Stand 30. Dezember 2016: USD 53,72).



Für 2018 würden die Analysten mit einer insgesamt moderateren Preisentwicklung rechnen. Zu den zentralen Fragestellungen in der ersten Jahreshälfte dürften die voranschreitende Produktionsausweitung in den USA sowie die globale Nachfrageentwicklung gehören. Es sei nur eine Frage der Zeit bis die US-Produktion die Marke von 10 Mio. Barrel pro Tag übersteigen werde. Vor dem Hintergrund der auskömmlichen Nachfrage (u. a. aus China) sollte dieses höhere Angebot nicht zu Verwerfungen führen. Im Frühsommer werde dann erneut die OPEC im Fokus des Interesses stehen. Im Rahmen der 174. Sitzung am 22. Juni 2018 in Wien würden schließlich die Fördermengenbegrenzungen einer neuerlichen Bewertung unterzogen. Nach den durchaus turbulenten Entwicklungen der Vorjahre könnte 2018 ein "ausgeglichenes Jahr" an den Rohölmärkten werden. (Ausgabe vom 21.12.2017) (29.12.2017/ac/a/m)