Zwar habe es auch einige preisbelastende Neuigkeiten gegeben, dennoch hätten in der Vorwoche die unterstützenden Faktoren überwogen. So stieß FED Chef Powell mit seinen Aussagen zur Stimulierung der US-Wirtschaft die Tür für zeitnahe Zinssenkungen weit auf und sorgte damit an den Ölmärkten für gute Stimmung, so die Analysten der Nord LB. Grundsätzlich wirke ein abwertender Greenback nachfragesteigernd auf das in US-Dollar gehandelte schwarze Gold. Weitere Unterstützung sei ebenfalls aus den USA gefolgt, wo unerwartet stark gefallene Öl-Lagermengenbestände auf einen robusten Konsum hinweisen würden.



Zusätzlichen Druck auf die Lagerbestände habe in der zweiten Wochenhälfte zudem ein Tropensturm ausgeübt, der zu Evakuierungen auf zahlreichen Offshore-Plattformen im Golf von Mexiko geführt habe, woraufhin der Output der Region um über 1 Million Barrel täglicher Förderung gesunken sei. Die amerikanische Leitsorte WTI habe in diesem Rahmen um 5% zugelegt. Weiterhin richte sich das Augenmerk der Marktbeobachter auf den Irankonflikt. Nachdem die Britische Marine vergangene Woche einen Iranischen Öltanker nahe der Straße von Gibraltar beschlagnahmt habe, sei es am Donnerstag zu einem mutmaßlich iranischen Angriff auf einen Tanker in der Straße von Hormus gekommen. Zwar seien im direkten Nachgang sowohl die Preise als auch die Handelsaktivität gestiegen, dennoch sei das Aufwärtspotenzial einer Eskalation im Mittleren Osten bei weitem noch nicht ausgeschöpft.



Je nach Fortgang des Konflikts sei jederzeit mit starken Preisverwerfungen zu rechnen. Gleichwohl erwarten die Analysten der Nord LB für die kommenden Monate bei einer ausbleibenden Eskalation fundamental keinen Preisauftrieb. Diese Einschätzung stütze sich maßgeblich auf eine erwartete Abschwächung des Ölnachfragewachstums aus den Entwicklungs- und Schwellenländern. Erst eingangs dieser Woche habe China für das zweite Quartal das schwächste Wirtschaftswachstum seit 27 Jahren vermeldet. Ohne eine Lösung der Handelskonflikte dürfte dieser Negativtrend anhalten und sich bei den starken Angebotswachstumsaussichten in den Ölnotierungen niederschlagen. (15.07.2019/ac/a/m)





