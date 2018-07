Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich an den Vortagen zunächst noch seitwärts, rutschte aber am Montag wieder verstärkt zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖl" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei zu einem Bruch der bei 72,44 USD liegenden Unterstützung gekommen.



Nach einem kleinen Doppeltop werde somit auch ein größeres Doppeltop ausgelöst. Dies könnte weitere deutliche Abgaben nach sich ziehen. Zunächst biete sich Spielraum bis in den Bereich der 68,90 USD, bevor ausgehend von der unteren Trendbegrenzung eine Gegenbewegung möglich werde. Schaffe es Brent schnell zurück über die 72,44 USD, könnte sich der Ausbruch noch als Bärenfalle darstellen. (17.07.2018/ac/a/m)