Hamburg (www.aktiencheck.de) - Anfang Dezember beschlossen die Mitglieder der Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) sowie weitere Ölförderländer einschließlich Russlands, die tägliche Ölproduktion um 1,2 Mio. Barrel (= 159 Liter) zu kürzen, so die Kapitalmarktexperten der Hamburger Sparkasse.



Damit solle das derzeit sehr hohe Angebot wieder der Nachfrage angeglichen werden. Die Kapitalmarktexperten würden davon ausgehen, dass der Preis für ein Fass Nordseeöl Brent in den kommenden Monaten wieder in die Bandbreite zwischen 70 und 80 USD manövriert werde. (Ausgabe vom 07.01.2019) (08.01.2019/ac/a/m)