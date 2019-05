Der Handel sei in den letzten Tagen hauptsächlich von zwei gegenläufigen Faktoren geprägt gewesen: Die Bullen hätten Rückenwind aufgrund der von den USA beschlossenen Ausweitung der Sanktionen auf die Importe iranischen Rohöls bekommen. Auf der anderen Seite habe Washington mit der Erhöhung der Strafzölle auf chinesische Importe dämpfende Preissignale für die globale Ölnachfrage gesendet. Diese Bedenken hätten sich nach dem Wochenende verfestigt, da die amerikanische Seite weiterhin auf Verbesserungen seitens Pekings bei Fragen des geistigen Eigentums poche und deshalb vorerst nicht von der aufgebauten Drohkulisse der Zollerhöhungen abrücke.



Neben den beiden genannten Trends, bei denen sich Preis senkende und Preis treibende Faktoren gegenseitig aufheben würden, sei in den letzten Tagen ein Faktor hinzugekommen, der die Aufmerksamkeit auf die geopolitischen Risiken im Nahen Osten lenke. So befürchte die US-Administration, dass ihre im Irak stationierten Soldaten von Milizen der iranischen Revolutionsgarde angegriffen werden könnten, was die US-Militärs dazu veranlasst habe, Truppen samt Flugzeugträger in die Golfregion zu verlagern.



Auch wenn die Analysten eine direkte kriegerische Auseinandersetzung zwischen dem Iran und der größten Streitmacht der Welt für sehr unwahrscheinlich halten würden, so könnten militärische Konflikte die Öltransportwege im Nahen Osten einschränken, was empfindliche Auswirkungen auf den Weltmarkt hätte. Berücksichtige man zudem, dass vermutlich weder die OPEC noch die amerikanischen Schieferölproduzenten die hohe Qualität des wegbrechenden venezolanischen und iranischen Öls vollständig kompensieren könnten, sei weiterhin mit steigenden Notierungen zu rechnen. (13.05.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Kursrückgänge der letzten drei Wochen im Anschluss an die Hausse im ersten Quartal scheinen vorerst gestoppt, so die Analysten der Nord LB.Die Notierungen für ein Barrel Brent-Öl hätten sich in der abgelaufenen Woche in einem Seitwärtskanal zwischen 69 und 72 USD bewegt. Diese Woche habe mit einem deutlichen Plus begonnen, sodass die Kurse auf über 71 USD zugelegt hätten.