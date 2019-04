Börsenplätze Rocket Internet-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

23,38 EUR +0,09% (26.04.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

23,46 EUR +0,77% (29.04.2019, 08:16)



ISIN Rocket Internet-Aktie:

DE000A12UKK6



WKN Rocket Internet-Aktie:

A12UKK



Ticker-Symbol Rocket Internet-Aktie:

RKET



Kurzprofil Rocket Internet SE:



Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (29.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet profitiert von Jumia-Börsengang - Kasse prall gefüllt für weitere Beteiligungen - AktienanalyseAuch 2019 wagte schon so manches Unternehmen den Schritt an die Börse, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung im Kommentar zur Rocket Internet-Aktie (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET).Besondere Aufmerksamkeit sei dabei den IPOs des Online-Fahrdienstvermittlers Lyft sowie dem sozialen Netz Pinterest zugefallen. Für viele deutsche Anleger deutlich interessanter sei allerdings ein ganz anderer Börsengang gewesen: Anfang April habe das afrikanische Online-Versandportal Jumia Technologies sein Börsendebüt an der Wall Street gefeiert. Zu den Hauptaktionären des Online-Händlers gehöre die deutsche Start-up-Schmiede Rocket Internet.Jumia gelte als das erste "Einhorn Afrikas", das heiße, es sei das erste Start-up des afrikanischen Kontinents, das eine Bewertung von mehr als 1 Mrd. US-Dollar erreicht habe. Im Rahmen des IPOs vor wenigen Tagen habe das Unternehmen Emissionserlöse in Höhe von 196 Mio. US-Dollar erzielen können. Bereits am ersten Handelstag sei der Aktienkurs um mehr als 50% über den Ausgabepreis angestiegen. In den darauffolgenden Tagen habe sich der Wert des Unternehmens sogar verdreifachen können. Mit einem Anteil von rund 20% gehöre Rocket Internet zu den größten Anteilseignern und habe sich dementsprechend über den gelungenen Börsengang gefreut.Aber auch ansonsten laufe das Geschäft von Rocket Internet gut. 2018 hätten die Berliner einen Konzernumsatz in Höhe von 45 Mio. Euro erzielen können. Gleichzeitig sei der Gewinn auf 196 Mio. Euro gestiegen - im Vorjahr habe das Unternehmen noch einen Verlust von 6 Mio. Euro verbuchen müssen. Der Gewinn pro Aktie habe im vergangenen Jahr 1,28 Euro betragen. 2018 habe Rocket Internet die beiden Beteiligungen Westwing und Home24 an die Börse gebracht. Zusammen mit HelloFresh und DeliveryHero hätten bis dato somit vier Unternehmen erfolgreich platziert werden können.Gerüchten nach sei Rocket Internet auch an einer Beteiligung an dem Fernreise-Start-up Flixbus interessiert. Die Kassen für solch eine Investition wären aktuell gut gefüllt. Laut Geschäftsbericht verfüge Rocket Internet über eine Kapitalausstattung mit liquiden Mitteln in Höhe von 2 Mrd. Euro. Bis dato wurde dieses Gerücht weder bestätigt noch dementiert, sicher ist allerdings, dass Flixbus für die weitere Expansion frisches Geld benötigt, so die Analysten der DZ BANK. (Analyse vom 26.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link