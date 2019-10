Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Start-up-Schmiede Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) unter die Lupe.Lange hätten Anleger auf größere Neugründungen und Investitionen von Rocket Internet warten müssen. Man habe mehr Kapital als Idee, habe CEO Oliver Samwer in dem Zusammenhang bei der diesjährigen Hauptversammlung eingeräumt. Nun nehme Rocket einen Teil des Cash-Bestands von zuletzt drei Milliarden Euro in die Hand.Rocket Internet sei mit rund 12,3 Prozent beim kriselnden Kabelnetzbetreiber Tele Columbus eingestiegen. Das gehe aus einer Unternehmensmeldung am Donnerstagabend veröffentlichten Mitteilung hervor.Die Investition diene der Umsetzung eines strategischen Ziels in Form des Auf- und Ausbaus eines weltweiten Netzwerks von Tech-Unternehmen, heiße es dort. Rocket Internet beabsichtige, die Beteiligung innerhalb der nächsten zwölf Monate weiter aufzustocken. Eine Einflussnahme auf die Gremien und die Kapitalstruktur von Tele Columbus sei aber nicht geplant.Während die Aktie von Tele Columbus nach der Meldung am Freitag um bis zu zehn Prozent zulegen könne, würden die Anleger bei Rocket Internet wenig begeistert auf die Investition reagieren. Für die Rocket-Aktie gehe es um mehr als zwei Prozent abwärts. Angesichts der Herausforderungen in der Telekom-Branche im Allgemeinen und speziell bei Tele Columbus erscheine die Zurückhaltung verständlich.Investierte Anleger behalten den Stopp bei 20 Euro im Auge, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.10.2019)Mit Material von dpa-AFX