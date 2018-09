Börsenplätze Rocket Internet-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

27,64 EUR -4,29% (14.09.2018, 15:24)



Tradegate-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

27,60 EUR -3,97% (14.09.2018, 15:32)



ISIN Rocket Internet-Aktie:

DE000A12UKK6



WKN Rocket Internet-Aktie:

A12UKK



Ticker-Symbol Rocket Internet-Aktie:

RKET



Kurzprofil Rocket Internet SE:



Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (14.09.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Start-up-Schmiede Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) unter die Lupe.Das Wertpapier verliere heute und sei damit Schlusslicht im MDAX. Investoren würden damit auf Abstufung durch J.P. Morgan reagieren. Nachdem sich der Aktienkurs in den letzten zwölf Monaten in der Spitze beinahe verdoppelt habe, sei nach Einschätzung von Analyst Marcus Diebel vorerst das Ende der Fahnenstange erreicht. Er habe sein "overweight"-Rating gestrichen und die Aktie auf "neutral" herabgestuft. Das Kursziel sei von 33,00 Euro auf 29,60 Euro reduziert worden - was nur knapp über dem Schlusskurs vom Donnerstag liege. Zur Begründung habe Diebel auf eingetrübte Aussichten und fehlende Kurstreiber für die Aktie verwiesen. Zudem sei Rocket Internet mit einem Börsenwert von rund 4,5 Mrd. Euro jetzt angemessen bewertet.Der Mangel an Impulsen für den Titel sei nicht von der Hand zu weisen: Seit der Kurs im Sommer bei 31,34 ein neues Mehrjahreshoch markiert habe, scheine das Aufwärtspotenzial erschöpft. Selbst die Meldung, dass Westwing der vierte Börsengang einer Rocket-Beteiligung innerhalb von eineinhalb Jahren bevorstehe, sei gestern fast verpufft.Hinsichtlich der Bewertung komme "Der Aktionär" aber zu einer anderen Einschätzung: Alleine der Wert der drei börsennotierten Beteiligungen Delivery Hero (Anteil rund 8,4%), HelloFresh (rund 37%) und Home24 (rund 33%) plus dem zuletzt veröffentlichten Netto-Cash-Bestand von 2,3 Mrd. Euro würden sich auf rund 90% des aktuellen Börsenwerts summieren - obwohl einige der börsennotierten Beteiligungen von Rocket Internet nach durchwachsenen Zwischenbilanzen letztlich auch Federn hätten lassen müssen. Das Potenzial der übrigen (noch) nicht börsennotierten Beteiligungen und möglicher neuer Investments spiegle die aktuelle Marktkapitalisierung somit kaum wider.Auf diesem Niveau sollten investierte Anleger bei der Rocket Internet-Aktie die Notbremse ziehen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link