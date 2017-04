Tradegate-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

16,284 EUR -1,76% (26.04.2017, 12:31)



ISIN Rocket Internet-Aktie:

DE000A12UKK6



WKN Rocket Internet-Aktie:

A12UKK



Ticker-Symbol Rocket Internet-Aktie:

RKET



Kurzprofil Rocket Internet SE:



Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (26.04.2017/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von Analyst Andrew Ross von Barclays:Andrew Ross, Analyst von Barclays, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Startup-Schmiede Rocket Internet AG (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET).Er habe nach Veröffentlichung der Jahreszahlen seine Prognosen nur leicht geändert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Wesentlich sei, dass das Berliner Unternehmen 2017 eine ihrer Beteiligungen an die Börse bringe. Mögliche Kandidaten seien der Essenszusteller Delivery Hero ("Lieferheld") und der Kochboxen-Lieferant HelloFresh.Andrew Ross, Analyst von Barclays, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Votum für die Rocket Internet-Aktie bestätigt und das Kursziel von 24,80 auf 24,15 Euro gesenkt. (Analyse vom 26.04.2017)Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:16,32 EUR -1,51% (26.04.2017, 12:24)