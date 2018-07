Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

28,44 EUR +1,50% (06.07.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

28,46 EUR +2,08% (06.07.2018, 22:25)



ISIN Rocket Internet-Aktie:

DE000A12UKK6



WKN Rocket Internet-Aktie:

A12UKK



Ticker-Symbol Rocket Internet-Aktie:

RKET



Kurzprofil Rocket Internet SE:



Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (07.07.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Derf Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Rocket Internet-Aktie (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) unter die Lupe.Am Kursverlauf der Rocket Internet-Aktie würden sich die jüngsten Erfolge und guten Perspektiven bislang nur bedingt ablesen lassen. Trotz einer 25%-igen Kurserholung seit Jahresbeginn notiere das Papier der Berliner Start-up-Schmiede weiterhin deutlich unter seinem Ausgabekurs von 42,50 Euro und dem bisherigen Allzeithoch bei 60,27 Euro. Mit dem Sprung über den Widerstand bei 26 Euro sei nun allerdings immerhin ein neues Kaufsignal erzeugt. Der Weg zum nächsten Zwischenziel bei 30 Euro und darüber hinaus sei damit frei. Die Analysten von Berenberg würden der Rocket Internet-Aktie sogar eine Verdopplung auf 53 Euro zutrauen.Auch wenn die große Vision noch auf sich warten lasse, sei die Lage bei Rocket Internet sowohl charttechnisch als auch operativ aussichtsreich. Solange die Rocket Internet-Aktie noch zum Schnäppchenpreis zu haben sei, könnten mutige Anleger weiterhin einen Fuß in die Tür stellen, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Derf Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.07.2018)Börsenplätze Rocket Internet-Aktie: