Kurzprofil Rock Tech Lithium Inc.:



Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, Nasdaq OTC-Symbol: RCKTF) ist eine kanadische Explorations-Gesellschaft mit Sitz in Vancouver/British Columbia. Ziel des Unternehmens ist es, Liegenschaften mit hohen Anteilen von Metallen, die für die Energiespeicherung (Batterien) bzw. den Bereich "e-mobility" benötigt werden, zu finden und zu entwickeln. (08.10.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rock Tech Lithium-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der kanadischen Explorations-Gesellschaft Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, Nasdaq OTC-Symbol: RCKTF) unter die Lupe.Habe man vor rund einem Jahr noch einen wahren Run auf Lithium-Aktien beobachten können, so scheine in diesem Jahr an der Börse von Lithium und Co keiner mehr etwas wissen zu wollen. Die Werte der Produzenten und Explorer seien in den zurückliegenden Monaten ordentlich in den Keller gerauscht. Doch wie gehe es weiter? DER AKTIONÄR meine: Aus langfristiger Sicht finde der Investor aktuell hochinteressante Kurse vor.Ein Lithium-Titel mit "deutschen Wurzeln" sei stark positioniert: Rock Tech Lithium mit ihrem Vorstandsvorsitzenden Martin Stephan agiere in Kanada und Mexiko. Rock Tech Lithium habe zuletzt wieder mit starken Resultaten auf sich aufmerksam machen können. Rock Tech Lithium habe die Ergebnisse der wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) für sein Lithiumkonzessionsgebiet Georgia Lake präsentiert. Zu den Ergebnissen der PEA würden u.a. ein Kapitalwert vor Steuern (NPV) von 312 Millionen CAD bei einem Diskontsatz von acht Prozent und einer Rendite (IRR) vor Steuern von 62,2 Prozent zählen. Der Kapitalwert liege damit nahezu beim Zehnfachen der aktuellen Marktkapitalisierung! "Die Ergebnisse der PEA sind ein wichtiger Meilenstein in der Erschließung unseres Lithium-Konzessionsgebiets Georgia Lake", so Martin Stephan. "Wir freuen uns, dass die Ergebnisse unsere optimistische Einschätzung des Projektes bestätigen."Zwar befinde sich Rock Teck Lithium noch im Explorationsstadium, die jüngsten News würden aber sehr optimistisch stimmen. Laufe alles nach Plan, könnte der Produktionsstart bereits in drei Jahren erfolgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link