Kurzprofil Rock Tech Lithium Inc.:



Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, Nasdaq OTC-Symbol: RCKTF) ist eine kanadische Explorations-Gesellschaft mit Sitz in Vancouver/British Columbia. Ziel des Unternehmens ist es, Liegenschaften mit hohen Anteilen von Metallen, die für die Energiespeicherung (Batterien) bzw. den Bereich "e-mobility" benötigt werden, zu finden und zu entwickeln. (16.07.2021/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Rock Tech Lithium-Aktienanalyse von Analyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, Nasdaq OTC-Symbol: RCKTF).Die Aktie von Rock Tech Lithium habe sich seit Veröffentlichung der letzten Studie Mitte Juni bereits sehr erfreulich entwickelt (+27,6%). Zurückzuführen sei dies u.a. auf das exzellente Sentiment für die Elektromobilität, das durch die jüngste Verschärfung der Klimaschutzziele in der EU und ein spürbar zunehmendes Commitment der OEMs getragen werde.Mit dem Maßnahmenkatalog "Fit for 55" habe die EU-Kommission zuletzt neuerliche Initiativen zur Reduzierung der CO2-Emmissionen vorgestellt. Für die Automobilindustrie sei dabei bis 2035 eine weitere Absenkung des Flottengrenzwerts auf 0g vorgesehen, was faktisch einem Verbot von Verbrennungsmotoren gleichkomme und u.a. vom VDA entsprechend heftig kritisiert worden sei. Nichtsdestotrotz entspreche die Zielvorgabe weitgehend der schon heute vorherrschenden strategischen Ausrichtung in der Branche.So hätten kleinere Hersteller wie Opel (2028) oder Volvo (2030) bereits ein vorzeitiges Ende der Produktion von Verbrenner-PKWs angekündigt. Die führenden OEMs wie VW (70% Elektroanteil bei Neuzulassungen der Kernmarke bis 2030) oder Daimler (50% bis 2030) würden bis Ende der Dekade zumindest eine signifikante Steigerung des Absatzes von Elektroautos in Europa beabsichtigen. Die Pläne würden auf einer offensichtlich stetig wachsenden Beliebtheit der Elektromobilität fußen, die laut VDA mit einem Absatzanteil von 23,6% im Juni einen neuen Jahreshöchststand markiert habe.Wenngleich die EU auch die Schaffung der notwendigen Rahmenbedingungen in den Bereichen Rohstoffe und Ladeinfrastruktur ins Visier nehme, dürfte der Technologiewandel im Sektor nicht ohne erhebliche Engpässe bei der Materialbeschaffung vonstattengehen. So rechne das Center for Automotive Research (CAR) damit, dass aufgrund unzureichend vorhandener Batterie-Basismaterialien wie Lithiumhydroxidallein in den nächsten sechs Jahren weltweit Batteriezellen für fast 15 Mio. Neuwagen fehlen würden.Vor diesem Hintergrund sehe der Analyst zahlreiche Anzeichen dafür, dass sich einige OEMs selbstverstärkt im Rohstoffgeschäft engagieren würden, beispielsweise durch eine direkte Beteiligung an Förderstätten oder Refining-Betrieben. In Bezug auf Rock Tech erwarte er noch vor der in Q2/22 beginnenden Bauphase des ersten Lithium-Converters den Abschluss konkreter langfristiger Liefervereinbarungen mit einem oder mehreren OEMs. Dies sollte auch die notwendige Anschubfinanzierung für den Anlagenbau und den Produktionsstart in Q4/23 erleichtern und die Visibilität der Umsatz- und Ertragsprognosen erhöhen.Das Sentiment für Rock Tech habe sich durch den politischen Handlungsdruck zuletzt weiter verbessert und sollte sich zeitnah in ersten Vertriebserfolgen manifestieren.Patrick Speck, Analyst der Montega AG, hält den Investment Case nach wie vor für sehr chancenreich und bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 10,00 CAD. (Analyse vom 16.07.2021)