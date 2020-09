Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Roche-Genussschein:



LT Lang & Schwarz-Kurs Roche-Genussschein:

315,15 EUR -1,13% (21.09.2020, 15:36)



SIX Swiss Exchange-Kurs Roche-Genussschein:

337,45 CHF -1,65% (21.09.2020, 15:39)



ISIN Roche-Genussschein:

CH0012032048



WKN Roche-Genussschein:

855167



Ticker-Symbol Roche-Genussschein:

RHO5



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Ex: ROG) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (21.09.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Analyse den Genussschein des Pharmagiganten Roche AG (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Ex: ROG) unter die Lupe.Roche habe an einem Branchenkongress Daten aus drei Phase-3-Studien mit dem Immun-Therapeutikum Tecentriq (Atezolizumab) zur Behandlung von dreifach-negativem Brustkrebs (TNBC) vorgestellt. Diese hätten unter anderem die positivere Auswirkung von Tecentriq in Kombination mit Chemotherapie im Vergleich zu einem Placebo mit Chemotherapie gezeigt, habe der Pharmakonzern mitgeteilt.Die finalen Daten zu den Gesamtüberlebenschancen hätten mit den Zwischenanalysen übereingestimmt. Ergebnisse aus einer Studie von Tecentriq in Kombination mit Paclitaxel hätten aber nicht den primären Endpunkt des progressionsfreien Überlebens erreicht.Am Donnerstag habe Roche bereits angekündigt, sich mit einer Vielzahl an Präsentationen am diesjährigen Krebskongress ESMO zu beteiligen. Dieser finde virtuell seit dem 19. September statt und ende am heutigen Montag.Derweil hätten die Schweizer eine Übernahme gemeldet. Roche kaufe die irische Biotechfirma Inflazome. Deren Aktionäre würden zum einen eine Vorauszahlung von 380 Millionen Euro erhalten und hätten Anspruch auf zusätzliche bedingte Zahlungen nach Erreichens bestimmter Meilensteine, wie die in Dublin beheimatete Gesellschaft am Montag mitgeteilt habe.Roche habe sich seit Ende August sehr stark entwickelt, im Zuge der allgemeinen Marktschwäche sei die Aufwärtsbewegung jedoch vorerst ins Stocken geraten. Langfristig bleibt das Papier aber ein Basisinvestment im Sektor, das Unternehmen ist weiterhin sehr stark aufgestellt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Roche sei zudem ein verlässlicher Dividendenzahler. Derzeit betrage die Rendite 2,7 Prozent. (Analyse vom 21.09.2020)Mit Material von dpa-AFX