Börsenplätze Roche-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Roche-Aktie:

301,00 EUR -0,99% (23.01.2020, 17:29)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

322,80 CHF -0,68% (23.01.2020, 17:14)



ISIN Roche-Aktie:

CH0012032113



WKN Roche-Aktie:

851311



Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHO



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHHBF



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (23.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmagiganten Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) unter die Lupe.Die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Roche habe in den vergangenen Monaten eine schier unglaubliche Performance hingelegt. Seit dem Zwischentief Mitte 2018 bei 206,35 Schweizer Franken habe sich das Papier nahezu ohne Pause nach oben gearbeitet. Nach dem jüngsten Ausbruch über das bisherige Allzeithoch aus dem Jahre 2014 bei 295,80 Schweizer Franken habe die Aktie noch einmal richtig Fahrt aufgenommen. Seitdem eile der Titel von Rekord zu Rekord. Der vorläufige neue Höchststand sei am Dienstag bei 332,35 Franken markiert worden. Und viele Analysten würden dem Wert noch deutlich mehr zutrauen.Das Analysehaus Jefferies beispielsweise habe das Kursziel für Roche vor den Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr, die am 30. Januar veröffentlicht würden, von 345 auf 370 Franken angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Der Pharmahersteller dürfte die Erwartungen für 2019 übertroffen haben, habe Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie geschrieben. Der Ausblick könnte zu einer Anhebung der Marktschätzungen führen.Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) habe das Kursziel für Roche vor kurzem ebenfalls angehoben: Von 345 auf 360 Franken. Die Einstufung sei mit "buy" bestätigt worden. Analyst Sachin Jain rechne in einer am Dienstag vorliegenden Studie damit, dass in diesem Jahr viele positive Kurstreiber in der Produktpipeline des Pharmakonzerns stecken würden. Die Bewertung der Aktie sei attraktiv.Vorsichtiger präsentiere sich hingegen Liberum Capital. Das Haus habe das Kursziel für Roche zwar ebenfalls von 280 auf 300 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "hold" belassen. Analyst Graham Doyle blicke in seiner jüngsten Branchenstudie vorsichtig auf den Pharmasektor, der bereits 2019 recht gut gelaufen sei.Über Teilgewinnmitnahmen könne man nun durchaus einmal nachdenken, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Roche-Aktie. Zumindest sollte man aber den Stopp sukzessive nachziehen. (Analyse vom 23.01.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link