Xetra-Aktienkurs Roche-Aktie:

205,00 EUR -2,38% (25.10.2018, 17:05)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

233,40 CHF -3,71% (25.10.2018, 17:03)



ISIN Roche-Aktie:

CH0012032113



WKN Roche-Aktie:

851311



Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHO



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHHBF



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (25.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) weiterhin zu kaufen.Die FDA habe Xofluza zur Behandlung von akuter, komplikationsloser Influenza (Grippe) bei Menschen ab zwölf Jahren die Zulassung erteilt. Xofluxa stelle den ersten neuen Behandlungsmechanismus für diese Krankheit seit fast 20 Jahren dar und sei auch das erste als Einzeldosis oral zu verabreichende Grippemedikament. Die Zulassung erfolge etwas früher als das vorgesehene PDUFA-Datum (24. Dez.).Xofluza gehöre zu einer neuen Klasse von antiviralen Arzneistoffen, die gezielt ein bestimmtes Enzym, die CAP-abhängige Endonuklease, im viralen Replikationszyklus hemmen würden. Xofluza habe sich gegen eine ganze Bandbreite von Grippeviren als wirksam erwiesen, darunter auch Tamifluresistente Stämme und den Erreger der aviären Influenza (Vogelgrippe). Darüber hinaus reduziere der Wirkstoff die virale Freisetzungsdauer (PhaseIII-Studie CAPSTONE-2: 48 Std. ggü. 96 Std. bei Placebo + Tamiflu; p<0.0001).Entwicklungsgeschichte: Xofluza sei vom jap. Pharmaunternehmen Shionogi entdeckt und entwickelt worden. Im Februar 2016 habe Roche mit Shionogi eine Lizenzvereinbarung bez. der weltweiten Entwicklung und Vermarktung (ohne Japan u. Taiwan) von Shionogis Grippemittel getroffen. Shionogi habe von Roche damals eine Vorauszahlung in unbekannter Höhe erhalten und habe in Zukunft Anspruch auf Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren.Xofluza versetze Roche in die Lage, einige der Tamiflu-Umsatzverluste wieder wettzumachen. Schneider gehe derzeit von einem Spitzenumsatz von CHF 265 Mio. aus, wovon CHF 53 Mio. als Lizenzgebühren (20%) an Shionogi fließen würden. Schneider entferne die 20%-ige Risikobereinigung - was sich allerdings nur minimal auf das Kursziel (CHF 282) auswirke. Wegen der durch Xofluza ermöglichten Reduktion der viralen Freisetzungsdauer habe das Arzneimittel das Potenzial, bei der Pandemievorbereitung künftig eine ähnliche Rolle zu spielen wie Tamiflu(-Generika) heute. Bis zur Konkretisierung dieser Einsatzmöglichkeit betrachte Schneider sie als Aufwärtspotenzial.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Aktie: