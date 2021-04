Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Ex: ROG) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (07.04.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, streicht in einer aktuellen Analyse seine Kaufempfehlung für den Genussschein des Pharmakonzerns Roche AG (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Ex: ROG) und senkt das Kursziel.Für das Gesamtjahr 2021 erwarte Roche ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Den Gewinn pro Aktie sehe die Konzernführung - welche die anhaltend hohe Konkurrenz durch Nachahmerprodukte betont habe - weitgehend im Einklang mit der Umsatzentwicklung.Mit Umsatzerlösen in Höhe von CHF 58,32 Mrd. im Geschäftsjahr 2020 seien die Analystenschätzungen (CHF 59,52 Mrd.) verfehlt worden. Auch beim Gewinn je Aktie habe der Konzern mit CHF 19,16 leicht unter den Markterwartungen von im Schnitt CHF 19,36 gelegen. Im Jahresvergleich hätten die Umsätze währungsbereinigt um 1% gesteigert werden können, während der Gewinn je Aktie um 4% habe zulegen können. Aufgrund der anhaltenden Stärke der Heimatwährung stehe in Schweizer Franken gerechnet ein Minus von jeweils 5% bei beiden Kennzahlen zu Buche. Die Covid-19 Pandemie habe sich auf die beiden Sparten des Konzerns konträr ausgewirkt: Während die Umsätze der Pharma-Sparte aufgrund des veränderten Patientenverhaltens währungsbereinigt um 2% rückläufig gewesen seien (Q4 2020: -7%), habe die Diagnostik-Sparte aufgrund der hohen Nachfrage nach Covid-19 Tests währungsbereinigt um 14% zulegen können (Q4 2020: +28%).Roche habe im Gesamtjahr 2020 einen Umsatzrückgang von CHF 5,1 Mrd. aufgrund von Biosimilars (USA, EU und Japan) erlitten und damit über den Erwartungen des Unternehmens von knapp CHF 5 Mrd. gelegen. Das Management schätze einen globalen Biosimilar-Effekt von CHF 4,6 Mrd. im Jahr 2021 (niedriger als der globale Effekt von CHF 5,7 Mrd. in 2020), der neben dem Effekt in den USA, der EU und Japan auch den Biosimilar-Effekt in den internationalen Märkten beinhalte. In Bezug auf die Auswirkungen im Jahr 2020 habe das Management angemerkt, dass diese in den USA höher als erwartet ausgefallen seien, da das Unternehmen angesichts des weniger ausgereiften Umfelds für Biosimilars in den USA ursprünglich mit weniger starken Effekten in den USA gerechnet habe als in Europa.Die Umsatzentwicklung im vierten Quartal habe nicht für Begeisterung sorgen können, die Erwartungen der Analysten seien nicht erfüllt worden. Auch der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr habe nicht restlos überzeugen können. Roche habe trotz einer aktuell gut gefüllten Medikamenten-Pipeline mit Umsatzverlusten durch Biosimilars zu kämpfen. Das Chancen-Risiko-Profil habe sich nach Erachten der Analysten zuletzt verschlechtert, auch das Sentiment gegenüber der Aktie habe sich eingetrübt. Roche weise zudem gegenüber seiner Pharma-Vergleichsgruppe eine deutlich geringere Wachstumsdynamik bis 2023 auf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.