Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (25.10.2018/ac/a/a)



Der Pharmagigant habe zuletzt gleich in mehrfacher Hinsicht überzeugen können. Am Mittwoch habe es positive News zum Grippemedikament mit dem Markennamen Xofluza gegeben. Hier habe Roche die US-Zulassung für die Behandlung von Patienten ab zwölf Jahren erhalten, die an akuter, unkomplizierter Grippe leiden würden. Der Clou an dem Mittel: Es könne den Grippevirus mit nur einer oral zu verabreichenden Dosis enorm schnell abtöten. Andere Medikamente wie Tamiflu müssten mindestens zweimal am Tag über einen längeren Zeitraum eingenommen werden, um richtig zu wirken.Das Mittel sei von Shionogi & Co. Ltd (ISIN: JP3347200002, WKN: 855648) erforscht und in Zusammenarbeit mit Roche weiterentwickelt worden. Die Schweizer hätten die weltweiten Rechte an Xofluza, Japan und Taiwan sei allein in Shionogis Hand. Auch dort sei das Arzneimittel seit Anfang dieses Jahres erhältlich.Roche ist und bleibt weiterhin einer der großen Favoriten des AKTIONÄR aus dem Pharmasektor. Mit der jüngsten Korrektur an den Märkten sei auch die Aktie der Schweizer wieder etwas unter die Räder gekommen. Wichtig sei hier nun, dass die 200-Tage-Linie verteidigt werden könne. In einem wieder etwas positiveren Umfeld, sollte der Roche-Aktie aber relativ schnell der Sprung über den Widerstand bei 247 CHF und somit ein neues erstes Kaufsignal gelingen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".