Börsenplätze Roche-Genussschein:



L&S-Kurs Roche-Genussschein:

304,70 EUR +0,26% (24.01.2020, 15:28)



SIX Swiss Exchange-Kurs Roche-Genussschein:

327,05 CHF -0,11% (24.01.2020, 15:14)



ISIN Roche-Genussschein:

CH0012032048



WKN Roche-Genussschein:

855167



Ticker-Symbol Roche-Genussschein:

RHO5



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (24.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt den Genussschein des Schweizer Pharmaherstellers Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) unter die Lupe.Roche habe am Donnerstag einen Erfolg bei seinem Produktkandidaten Risdiplam zur Behandlung von Säuglingen erzielt, die an der erblichen Muskelerkrankung spinale Muskelatrophie (SMA) Typ 1 leiden würden. Am heutigen Freitag dagegen habe Roche eine Enttäuschung bei seinem Immuntherapeutikum Tecentriq zur Behandlung einer bestimmten Art von Blasenkrebs hinnehmen müssen.Das Unternehmen habe mit seinem Hoffnungsträger Risdiplam in einer Phase-3-Studie die gesteckten Ziele erreicht. Risdiplam habe sich in der sog. Firefish-Studie als wirksam erwiesen. Der Erfolg der Studie sei an der Zahl der Kinder gemessen worden, die nach einer 12-monatigen Behandlung mindestens fünf Sekunden lang ohne Unterstützung sitzen könnten, so Roche. Zudem heiße es in der Studie, dass die Sicherheit von Risdiplam dem bekannten Sicherheitsprofil entspreche und es keine neuen Sicherheitssignale gegeben habe.In einer Phase-3-Studie mit Tecentriq seien die gesteckten Ziele hingegen nicht erreicht worden. Ziel der Studie sei es gewesen, das krankheitsfreie Überleben bei Patienten zu verlängern, die an muskelinvasivem Blasenkrebs leiden würden und mit Tecentriq als Monotherapie nach der Operation behandelt worden seien. Dieses Ziel sei den Angaben zufolge verfehlt worden. Levi Garraway, Chief Medical Officer und Leiter der globalen Produktentwicklung, habe sich in der Mitteilung enttäuscht über den Rückschlag gezeigt.Nicht zu verachten ist die weiterhin starke Dividendenrendite von aktuell 2,7 Prozent, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link