Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (18.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse den Roche-Genussschein (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) unter die Lupe.Der Schweizer Pharmakonzern Roche habe von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für sein Grippemittel Xofluza bei Patienten mit hohem Komplikationsrisiko erhalten. Mit der nahenden Grippesaison könne man nun Xofluza als einzige zugelassene Behandlung für Menschen mit einem hohen Risiko für Grippekomplikationen anbieten, habe die Roche-Tochter Genentech am Donnerstag mitgeteilt.Patienten mit chronischen Erkrankungen wie Asthma, Herzerkrankungen und Diabetes würden deutlich stärker Gefahr laufen, bei Grippe ernsthafte Komplikationen zu entwickeln. Diese würden von Ohreninfektionen bis zu Lungenentzündungen reichen. Xofluza sei laut den Angaben bereits in verschiedenen Ländern für die Behandlung der Grippetypen A und B zugelassen.Die Aktie von Roche sehe derweil gesünder aus denn je. Zum Allzeithoch, das vor rund fünf Jahren bei 295,80 Schweizer Franken markiert worden sei, würden nur noch ein paar Franken fehlen. Ein Sprung darüber wäre ein massives Kaufsignal für die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns.Zuletzt habe Roche bereits mit sehr guten Quartalszahlen überzeugen können. Der Pharmariese habe den Umsatz in den letzten drei Quartalen um zehn Prozent und damit stärker als von Analysten erwartet gesteigert. Zudem habe Roche - zum dritten Mal in diesem Jahr - die Jahresprognose angehoben.Marion Schlegel von "Der Aktionär" bleibt ebenfalls äußerst zuversichtlich und empfiehlt, die Gewinne laufen zu lassen. Nicht zu verachten sei auch die starke Dividendenrendite, die sich derzeit auf 3,1 Prozent belaufe. Im Auge behalten sollte man allerdings die Entwicklungen in den USA. Die NZZ habe hier zuletzt, gestützt auf gut informierte Quellen, berichtet, dass die US-Regierung überlege, Strafzölle auf Schweizer Pharmaausfuhren zu erheben. (Analyse vom 18.10.2019)Mit Material von dpa-AFX