Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Ex: ROG) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (06.06.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Analyse den Genussschein des Pharmagiganten Roche AG (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Ex: ROG) unter die Lupe.Der Schweizer Konzern habe seinem Chef Severin Schwan zufolge den Tiefpunkt wegen der Corona-Krise bereits hinter sich. "Wir gehen davon aus, dass das Geschäft 2020 erneut wachsen wird", habe Schwan in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der Zeitung "Finanz und Wirtschaft" gesagt. Auch das Roche-Geschäft sei von Corona negativ betroffen. Schwan halte dennoch am Ausblick eines Umsatzwachstums im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich fest.Für die drei großen Krebsmedikamente Avastin, Mabthera und Herceptin rechne Schwan nach wie vor mit einer Umsatzerosion von 4 Mrd. USD im Gesamtjahr. Der Druck sei besonders in den USA groß, wo Biosimilars (Nachahmermedikamente) neu im Markt seien. Dem stehe allerdings die starke Nachfrage nach den neueren Roche-Produkten gegenüber, weshalb er insgesamt von einem Wachstum ausgehe, so Schwan.Auch "Der Aktionär" bleibe weiterhin klar optimistisch. Derzeit gönne sich das Papier aber eine Verschnaufpause nach der starken Entwicklung in den vergangenen Wochen. Roche bleibe ganz klar einer der großen Pharma-Favoriten des "Aktionärs". Bereits investierte Anleger sollten weiter dabei bleiben. Neueinsteiger könnten die aktuelle Konsolidierung zum Einstieg nutzen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Analyse. (Analyse vom 06.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Genussschein: