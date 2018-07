Xetra-Aktienkurs Roche-Aktie:

Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (18.07.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät bei der Aktie des Pharmagiganten Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) auf dem aktuellen Niveau zuzugreifen.Roche könne dieser Woche mit einer Reihe positiver News punkten. Am Dienstag habe man überzeugende Phase-3-Studiendaten zum Wirkstoff Baloxavirmarboxil bei der Behandlung des Grippevirus veröffentlicht. Das Präparat verfolge einen vollkommen neuen Behandlungsmechanismus und habe hervorragende Wirksamkeit bei Hochrisikopatienten gezeigt. Es handle sich dabei um erste Neuerung in dieser Indikation seit mehr als 20 Jahren, so Roche.Heute seien weitere gute Nachrichten gefolgt - diesmal zu den Präparaten Tecentriq und Avastin. Hier habe die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA für eine Kombinationstherapie den Status Therapiedurchbruch verliehen. Die beiden Präparate kämen als Erstlinientherapie bei fortgeschrittenem oder metastasierendem Leberzellkarzinom (HCC) zum Einsatz - die häufigste Form von Leberkrebs. Die Entscheidung basiere laut Roche auf Daten einer Phase-1b-Studie, welche die Sicherheit und klinische Wirksamkeit der Kombination von Tecentriq und Avastin untersucht habe.In der Pharmabranche werde von den Zulassungsbehörden ein spezielles Gütesiegel verliehen, wenn ein Medikamentenkandidat besonderen Anforderungen gerecht werde: von der FDA die Breakthrough Therapy Designation (BTD). Der Status des "Therapiedurchbruchs" solle die Entwicklung und Prüfung von Medikamenten, die für die Behandlung von schwerwiegenden Erkrankungen vorgesehen seien, beschleunigen. Die FDA gewähre den Produkten mit BTD eine erhöhte Aufmerksamkeit sowie einen schnelleren Zulassungsprozess und akzeptiere verkürzte klinische Studien. Die mit Abstand meisten BTDs aller Pharmakonzerne habe Roche inne.Das Wertpapier sei letztlich mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie der charttechnische Ausbruch gelungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Aktie: