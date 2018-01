Weitere Suchergebnisse zu "Kakao NYBOT Rolling":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In Europa wurden im vierten Quartal 2017 laut Europäischer Kakaovereinigung ECA mit 353.300 Tonnen (+4,4% ggü. Vj.) so viele Kakaobohnen verarbeitet wie noch nie in einem Jahresendquartal, so die Analysten der Commerzbank.



Im Gesamtjahr 2017 sei die Verarbeitung um 2,6% auf 1,38 Mio. Tonnen gestiegen, stärker als in den beiden letzten Jahren mit jeweils +1,6%. Allerdings seien auch die Anlieferungen im weltgrößten Produzentenland Elfenbeinküste bisher überraschend hoch. Inoffizielle Daten würden kumuliert seit Saisonbeginn im Oktober ein Plus von 19% gegenüber Vorjahr zeigen. Dabei habe noch Ende November auch die Internationale Kakaoorganisation unter Verweis auf Pflanzenkrankheiten und die deutlich abgesenkten staatlich gesetzten Erzeugerpreise von der Erwartung einer rückläufigen Produktion gesprochen. Möglicherweise gelinge es der Elfenbeinküste inzwischen erfolgreich, gegen den Kakaoschmuggel vorzugehen, sodass vormals versteckte Lieferungen nun sichtbar würden.



Viele Marktbeobachter würden daher inzwischen nach dem Rekordüberschuss im letzten Erntejahr für 2017/18 einen zweiten - wenn auch kleinen - globalen Überschuss in Folge erwarten. In einer Bloomberg-Umfrage von Ende Dezember sei dieser durchschnittlich auf 67.300 Tonnen geschätzt worden. Bisher verlaufe auch die Harmattan-Saison recht glimpflich. Allerdings gebe es auch sorgenvollere Stimmen, wonach das Ende der Haupternte schwächer ausfallen könnte - und ebenso die ab April laufende Zwischenernte, wenn es nicht ausreichend regnen sollte. (16.01.2018/ac/a/m)