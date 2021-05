Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Roblox-Aktie:



NYSE-Aktienkurs Roblox-Aktie:

64,00 EUR -5,74% (10.05.2021, 22:10)



ISIN Roblox-Aktie:

US7710491033



WKN Roblox-Aktie:

A2QHVS



NYSE Ticker-Symbol Roblox-Aktie:

RBLX



Kurzprofil Roblox Corp.:



Die Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Ticker-Symbol: RBLX) mit Sitz in San Mateo im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein 2004 gegründeter Entwickler von Videospielen. Das Unternehmen ist seit März 2021 an der New Yorker Börse (NYSE) notiert. (11.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roblox-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Roblox-Aktie (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Ticker-Symbol: RBLX) unter die Lupe.Zum ersten Mal seit dem Börsengang habe Roblox seine Quartalszahlen veröffentlicht und mit einem rasanten Umsatzanstieg und Nutzerwachstum überzeugt. Die hohe Bewertung laste jedoch noch immer auf der Aktie.Mit einem ersten Kurs von 64,50 USD sei die Roblox-Aktie im März an der NYSE gestartet und am Montag erstmals unter diese Marke gefallen. Nachbörslich sei es aber direkt wieder 3,5% nach oben gegangen, denn die Zahlen des US-Unternehmens für das erste Quartal hätten Anleger und Analysten gleichermaßen überzeugen können.Der Umsatz sei um 140% auf 387 Mio. USD gestiegen, während die Bookings um 161% auf 652 Mio. USD zugelegt hätten. Beide Werte hätten damit die Analystenerwartungen übertroffen. Beim Verlust je Aktie habe Roblox dagegen mit 0,46 USD deutlich mehr verzeichnet als die erwarteten 0,21 USD. Die Kosten für den Börsengang sowie der Fokus auf das rasante Wachstum würden aber dafür sorgen, dass die Profitabilität aktuell noch nicht im kritischen Fokus stehe.Es seien zweifelsohne beeindruckende Wachstumszahlen, die Roblox im ersten Quartal geliefert habe. Die dramatisch hohe Bewertung der Aktie sorge allerdings dafür, dass "Der Aktionär" weirterhin rate, aktuell einen Bogen um die Roblox-Aktie zu machen - auch wenn das Langfrist-Potenzial durchaus gegeben sei, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2021)