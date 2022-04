Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Robinhood Markets Inc.:



Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten. (29.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Robinhood reihe ein enttäuschendes Quartal an das nächste. Am Donnerstag nach US-Handelsschluss habe der Neo-Broker seine Zahlen für das erste Jahresviertel 2022 veröffentlicht und nicht nur die Erwartungen der Wall Street sondern auch die eigene Prognose verpasst. Nachbörslich sei die Aktie in den einstelligen Bereich abgesackt.Das hohe Handelsvolumen, das Robinhood in der Corona-Pandemie verzeichnet habe, gehe weiter zurück und damit auch die Umsätze des Neo-Brokers. Im ersten Quartal hätten die Amerikaner 299 Millionen Dollar umgesetzt - 43 Prozent weniger als noch vor einem Jahr und 64 Millionen Dollar weniger als im Schlussquartal 2021. Damit sei das Unternehmen sowohl hinter den 356 Millionen Dollar, die von Analysten erwartet worden seien, als auch hinter den 340 Millionen, die das Management in Aussicht gestellt habe, zurückgeblieben.Zurückzuführen sei der Rückgang insbesondere auf ein deutlich gesunkenes Handelsaufkommen bei Aktien. Die Umsätze in diesem Segment seien im Vergleich zum ersten Quartal 2021 um 73 Prozent auf 36 Millionen Dollar gefallen. Im Kryptohandel würden die Amerikaner 54 Millionen Dollar umsetzen und damit 39 Prozent weniger als noch vor einem Jahr.Einen Lichtblick im Zahlenwerk hätten die Verluste geliefert. Sie hätten sich auf 392 Millionen Dollar beziehungsweise 0,45 Dollar pro Aktie belaufen. Im ersten Jahresviertel 2021 hätten noch 1,4 Milliarden Dollar Miese zu Buche gestanden.Der von Stimulus-Schecks befeuerte Hype um Meme-Aktien und Kryptowährungen, der dem Neo-Broker fantastische Wachstumsraten beschert habe, gehöre ebenso der Vergangenheit an wie das Allzeithoch der Aktie von 85 Dollar. Darüber hinaus stehe nach wie vor ein Verbot des Payment for Order Flows in den USA und damit Robinhoods Grundlage für das gebührenfreie Trading im Raum."Der Aktionär" rät Anlegern weiter dazu, einen Bogen um die Papiere des Neo-Brokers zu machen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" zur Robinhood-Aktie. (Analyse vom 29.04.2022)