Kurzprofil Robinhood Markets, Inc.:



Robinhood Markets, Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, NASDAQ-Symbol: HOOD) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten. (09.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Robinhood Markets, Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, NASDAQ-Symbol: HOOD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Robinhood habe am Montagabend mittgeteilt, dass man Opfer einer Cyber-Attacke geworden sei. Hacker hätten vergangene Woche Zugriff auf persönliche Daten von Nutzern erlangt und würden nun Lösegeld verlangen. Die Aktie des beliebten Neobrokers habe daraufhin im nachbörslichen Handel rund 3,4 Prozent verloren.Bei der Attacke seien nach bisherigen Erkenntnissen E-Mail-Adressen von rund fünf Millionen Kunden und volle Namen von weiteren etwa zwei Millionen erbeutet worden, habe Robinhood im Firmenblog miteteilt. Bei einer Anzahl von mehr als 300 Nutzern seien auch zusätzliche Daten wie Geburtstage und Postleitzahlen abgegriffen worden.Robinhood gehe nicht davon aus, dass sensiblere Informationen wie Bankverbindungen oder Sozialversicherungsnummern entwendet worden seien oder Nutzer finanzielle Verluste erlitten hätten. Laut Robinhhood sei die Sicherheitslücke inzwischen geschlossen. Ob es zur Zahlung des verlangten Lösegelds gekommen sei, dazu habe das Unternehmen vorerst keine Angaben gemacht.Egal ob schwankendes Geschäftsmodell, schwache Zahlen oder jetzt der Hacker-Angriff - die Aktie von Robinhood bleibt seit IPO unter Beschuss, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.11.2021)Mit Material von dpaAFX