Kurzprofil Robinhood Markets, Inc.:



Robinhood Markets, Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten. (29.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Robinhood (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Neo-Broker Robinhood habe am Dienstag ein schwaches Börsendebüt hingelegt. Die Aktie, ausgegeben zu 38 Dollar, habe letztlich deutlich tiefer geschlossen. Grund für den starken Abverkauf könnte auch eine ungewöhnliche Aktion des Discout-Brokers gewesen sein, die den Börsengang für Investoren unberechenbarer als ein gewöhnliches IPO gemacht habe.Insgesamt sei Robinhood mit einer Gesamtbewertung von knapp 32 Milliarden Dollar an der NASDAQ gestartet, was angesichts der hohen Erwartungen schon eher mau gewesen sei. Der Discount-Broker, der zuvor bei den Turbulenzen um heißgelaufene Aktien von US-Firmen wie Gamestop in die Schlagzeilen geraten sei, habe eigentlich eine Bewertung von rund 35 Milliarden Dollar bei einem Ausgabepreis von 42 Dollar angestrebt.Robinhood habe zuletzt zwar rasantes Wachstum verzeichnet, sei aber wegen seines Geschäftsmodells umstritten und habe einige rechtliche Baustellen, die die Aktien riskant machen würden.An der Börse habe die Robinhood-Aktie bereits zum Handelsauftakt mächtig unter Druck gestanden. Im weiteren Verlauf seien die Papiere zeitweise um zwölf Prozent auf 33,35 Dollar abgesackt. Zum Handelsschluss habe ein Minus von rund 8,3 Prozent auf 34,82 Dollar zu Buche gestanden.DER AKTIONÄR hatte sich im Vorfeld des Börsengangs an der Seitenlinie positioniert und rät weiter von einem Investment in Robinhood ab, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.07.2021)