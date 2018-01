Jedoch wird sich 2018 das Bewerberprofil für die Suche ändern, da neue Steuerregularien in Kraft treten. Der Personalbedarf wird sich in Multi-Family-Offices weiter erhöhen, und auch Banken suchen vermehrt Spezialisten, um die Einführung von MiFID II voranzutreiben. Zudem beeinflussen Technologien die Einstellungsvoraussetzungen der Banken, da Prozesse immer öfter digitialisiert werden. Somit wird auch im Bereich Banking und Financial Services vermehrt digitales Fachpersonal gesucht.



STEIGENDE INTERIM-LÖHNE IM BEREICH FINANCIAL SERVICES UND IT



Die Löhne waren auch 2017 stabil mit Ausnahme von Bereichen, in denen Fachkräftemangel herrschte, wie beispielsweise im Datenschutz und bei Compliance sowie für Bewerber mit spezifischen Markt- und Sprachkenntnissen.



2018 werden interimistische Experten für Regulierungsbereiche der Finanzdienstleister gesucht. Zudem befindet sich die Fintech-Branche weiterhin im Wachstum und sucht nach erfahrenen Projektmanagern.



LOHNENTWICKLUNG IM LUXURY RETAIL SCHLEPPEND



Trotz hoher Einstellungsvolumen war die Lohnentwicklung schleppend und bleibt auch 2018 stabil. Gründe hierfür sind die historisch überhöhten Löhne und der Wertverlust des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro. Dadurch liegt der Fokus bei den Angebotsverhandlungen auf Aspekten wie einer guten Work-Life-Balance und transparenten Karriereplänen.



Christian Atkinson ergänzt: "Auch 2018 wird der Lohn für viele Bewerber Priorität haben; jedoch rückt die Bedeutung von Work-Life-Balance und einem unterstützenden Arbeitsumfeld immer mehr in den Vordergrund. Um die besten Bewerber für sich zu gewinnen, müssen Unternehmen klare Karriereperspektiven aufzeigen und Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten."



