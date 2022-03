DER AKTIONÄR bleibt dabei: Anleger sollten einen Bogen um die Rivian Automotive-Aktie machen, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 22.03.2022)



Rivian Automotive Inc. mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) unter die Lupe.Die schlechten Nachrichten für Rivian Automotive würden nicht abreißen. Nachdem Rivian zuletzt mit enttäuschenden Quartalszahlen und gekürzten Produktionserwartungen aufgewartet habe, komme nun Druck von einem der größten Aktionäre des E-Autobauers: Fords E-Pickup schlage Rivians R1T-Modell auch noch bei der Reichweite.Laut der endgültigen Schätzung der US-Umweltschutzbehörde EPA komme der F-150 Lightning Pickup von Ford Motor (ISIN: US3453708600, WKN: 502391) mit einer Batterieladung 320 Meilen weit. Der R1T habe eine Reichweite von 314 Meilen, brauche dafür aber das große Batterie-Paket, das für einen Aufpreis von 6.000 Dollar zu haben sei. Damit wäre das Rivian-Modell fast 84 Prozent teurer als der günstigste E-Pickup von Ford, der knapp 40.000 Dollar koste.Gleichzeitig plane der Autobauer, der mit über elf Prozent einer der größten Aktionäre bei Rivian sei, die Produktion des F-150 Lightning auf 150.000 Stück pro Jahr auszubauen. Die ersten Autos sollten noch im Frühling ausgeliefert werden. Laut eigenen Angaben habe Ford bislang fast 200.000 Reservierungen für die E-Version des insbesondere in den USA beliebten Pickups erhalten.Daneben hätten auch die Mitte März vorgelegten Geschäftszahlen auf die Stimmung der Anleger gedrückt. Alleine in Q4 habe Rivian einen Nettoverlust von 2,5 Mrd. Dollar eingefahren. Im Vergleichszeitraum 2020 habe das Minus noch bei 353 Mio. Dollar gelegen. Trotz einer zwischenzeitlichen Erholung habe die Aktie seit Beginn des Monats ein Drittel an Wert verloren.Neben den internen Herausforderungen wie dem Hochfahren der Produktion und steigenden Komponentenkosten wachse auch der Druck von außen auf Rivian. Trotz der Kurserholung letzte Woche sei der Abwärtstrend nach wie vor intakt.