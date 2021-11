Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:



NASDAQ Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

159,41 USD +6,73% (16.11.2021, 17:18)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (16.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) unter die Lupe.Der Hype um die Hersteller von Elektroautos kenne offensichtlich keine Grenzen. Newcomer Rivian setze auch am Dienstag seinen Höhenflug fort und sei an der Börse mittlerweile mehr wert als Volkswagen. "Aktionär"-Tipp Lucid Motors steige nach Zahlen ebenfalls weiter, während Tesla auch zulegen könne.Rivian habe bei seiner fulminanten Rally seit dem Börsengang Mitte letzter Woche nun auch Volkswagen in puncto Marktkapitalisierung hinter sich gelassen. Die Aktie von Rivian habe am Dienstag in der Spitze um fast 14 Prozent höher notiert und sei damit fast 152 Milliarden Dollar oder umgerechnet 134 Milliarden Euro schwer gewesen. Zuletzt habe das Plus 8,4 Prozent auf rund 161 Dollar betragen. Die Wolfsburger hingegen würden aktuell 123 Milliarden Euro auf die Waage bringen.Um neun Prozent gehe es auch für Lucid Motors nach oben, nachdem die Firma am späten Montagabend die Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht habe. Laut Unternehmen habe man bereits genügend Kundenreservierungen erhalten, um die Verkaufsschätzungen der Wall-Street-Analysten für 2022 zu erfüllen.Insgesamt kämen die Hersteller von Elektroautos (Electric Vehicles, EV) auf eine Marktkapitalisierung von 1,52 Billionen Dollar. Damit seien die Newcomer an der Börse höher bewertet als die traditionellen Autohersteller, die auf 1,47 Billionen Dollar kämen.Im EV-Sektor entwickle sich zweifelsohne eine Blase. Die Frage sei nicht mehr ob, sondern wann diese platze. Angesichts der Liquiditätsschwemme am Aktienmarkt kann der Ballon aber noch viel weiter aufgeblasen werden, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.11.2021)