112,85 USD +7,82% (06.12.2021, 18:57)



US76954A1034



A3C47B



RIVN



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (06.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) unter die Lupe.Rivian sei derzeit eines der heißesten und angesagtesten Start-ups in der Elektroauto-Szene. Dennoch müsse man sich die Frage stellen, ob eine derart hohe Börsenbewertung von rund 100 Mrd. USD für ein Unternehmen gerechtfertigt sei, die 2021 nicht mehr als ein paar Millionen Dollar umsetzen und 1,38 Mrd. USD Miese machen werde? Die Bank of America habe diese Frage beantwortet.Rivian habe sicherlich einige überaus spannende Produkte in der Pipeline. Den Elektro-Pick-Up R1T etwa, den Rivian im September ausgerollt habe, wodurch der Newcomer Firmen wie Tesla und seinen Cybertruck zuvorgekommen sei. Dazu den SUV R1S und den Liefer-Van, dessen Konzept Amazon.com auf Anhieb begeistert habe. Bereits 2009 habe der Onlinehandel- und Cloud-Gigant eine Order i.H.v. 100.000 Vans platziert.Sicherlich treffe Rivian mit seinen Produkten den Nerv der Zeit. Dennoch: Das Unternehmen werde 2023 zwischen 8 und 10 Mrd. USD umsetzen. Mache ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 10. Sportlich! Auf dem aktuellen Niveau sei die Rivian Automotive-Aktie zu teuer, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.12.2021)