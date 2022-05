Aktien von Amazon befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Rivian Automotive Inc. mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der kurzen und enttäuschenden Börsenhistorie von Rivian stehe ein wichtiger Termin bevor. Am Montag laufe die Lockup-Periode nach dem IPO aus. Der Blick richte sich dabei insbesondere auf Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) und Ford , die die Performance des E-Autobauers Milliarden gekostet habe. Am Freitag sei die Aktie unter die 30-Dollar-Marke gerutscht.Mit dem Ablauf der 180-tägigen Lockup-Periode könnten ab Montag frühe Investoren von Rivian ihre Aktien verkaufen. Neben den Beteiligungsgesellschaften T. Rowe Price und Global Oryx Group, die 18 beziehungsweise 12 Prozent an dem E-Autobauer halten würden, stünden Amazon und Ford im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Beide Unternehmen seien mit 18 und 11 Prozent ebenfalls große Aktionäre und hätten zuletzt heftige Einbußen bei ihren Rivian-Investments hinnehmen müssen. Ford habe im ersten Quartal einen Verlust von 5,4 Milliarden Dollar ausgewiesen, bei Amazon seien es 7,6 Milliarden Dollar gewesen.Gegenüber "Barron's" habe Amazon erklärt, das Unternehmen werde weiter mit Rivian an dem Ziel arbeiten, bis 2030 100.000 E-Lieferwagen auf die Straße zu bringen. Die Zusage keine Aktien zu verkaufen, habe der E-Commerce-Gigant damit allerdings nicht abgegeben.Dass die Großaktionäre in erheblichem Umfang Aktien abstoßen würden, sei indes unwahrscheinlich. Mit Ausnahme von Global Oryx hätten alle vor dem Börsengang zu einer Bewertung von 27,6 Milliarden Dollar und damit über der momentanen Marktkapitalisierung von Rivian in das Unternehmen investiert. Für den E-Autobauer werde es nun wichtig, bei der Vorstellung der Q1-Zahlen am 11. Mai für eine positive Überraschung zu sorgen und damit die jüngste Abwärtsbewegung zu stoppen.Anleger greifen bei Rivian nicht ins fallende Messer, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.05.2022)