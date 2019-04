London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

4.631,50 GBp +0,94% (05.04.2019, 11:26)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



Börse London Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RTPPF



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (05.04.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF).Wegen des tropischen Wirbelsturms Veronica rechne Rio Tinto mit einem Produktionsausfall von ca. 14 Mio. Tonnen Eisenerz im laufenden Jahr. Deshalb sehe Rio Tinto nun die Eisenerz-Auslieferungen (Pilbara-Region, 100%-Basis) in 2019 am unteren Ende der bisherigen Spanne von 338 bis 350 (Gj. 2018: 338) Mio. Tonnen. Der Wettbewerber BHP (weltweite Nr. 3; Vale: Nr. 1; Rio Tinto: Nr. 2) spreche von einem Produktionsausfall im Zusammenhang mit dem Wirbelsturm von ca. 6 bis 8 Mio. Tonnen (100%-Basis). Damit habe sich der Eisenerzmarkt nach dem Dammbruch bei einer Vale-Mine in Brasilien weiter verengt, zumal die jüngsten Einkaufsmanager-Daten für China (weltgrößter Rohstahlproduzent und Eisenerzimporteur) positiv überrascht hätten. Dies habe dazu geführt, dass der Preis für Eisenerz (mit Abstand wichtigster Rohstoff des Rio Tinto-Konzerns) auf 92 USD je Tonne gestiegen sei (YTD: +34%; Q1 2019: +17% q/q bzw. +10% y/y).Nach Ansicht des Analysten werde der Preisanstieg den Absatz- und Kosteneffekt ergebnisseitig überkompensieren. Zudem werde der Eisenerzmarkt nach seiner Einschätzung nun länger als von bisher ihm unterstellt eng bleiben. Der Analyst habe daher seine Prognosen angehoben. Nichtsdestotrotz rechne er für 2020e vs. 2019e mit einer rückläufigen Gewinnentwicklung. Die Konjunkturrisiken seien nach Meinung von Diermeier nach wie vor vorhanden.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Rio Tinto-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 45 GBP auf 47 GBP erhöht. (Analyse vom 05.04.2019)Börsenplätze Rio Tinto-Aktie:XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:54,40 EUR +2,64% (05.04.2019, 11:15)