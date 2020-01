London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

4.539,50 GBp -2,94% (21.01.2020, 12:18)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



Börse London Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RTPPF



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (21.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) von 42,50 GBP auf 47,75 GBP.Der Konzern habe die im Rahmen des Q3-Berichts teilweise gekappten Produktionsziele für das Gesamtjahr 2019 erreicht. Die Produktionstendenz in 2019 (y/y) sei uneinheitlich gewesen. Beim mit Abstand wichtigsten Rohstoff - Eisenerz - habe Rio Tinto einen Produktions- und Auslieferungsrückgang(Gesamtkonzern) von jeweils 2% y/y ausgewiesen. Für das laufende Geschäftsjahr prognostiziere der Konzern bei Eisenerz (Pilbara; 100%-Basis) einen Auslieferungsanstieg von 1% bis 5% y/y.Diermeier habe seine Prognosen für 2020 (u.a. bereinigtes/berichtetes EPS: 6,10 (alt: 5,73) USD; Dividende je Aktie: 3,60 (alt: 3,45) USD) angehoben. Die Dividendenrendite (2020e: 5,9%) sei trotz der von ihm prognostizierten Dividendenkürzung (2020e vs. 2019e) attraktiv.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Rio Tinto-Aktie. (Analyse vom 21.01.2020)Börsenplätze Rio Tinto-Aktie:XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:53,41 EUR -3,23% (21.01.2020, 12:14)