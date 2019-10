London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

3.973,00 GBp +0,29% (18.10.2019, 16:24)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



Börse London Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RTPPF



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (18.10.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF).Die Produktions-/Auslieferungsdaten für das Q3/2019 hätten den Analystenprognosen entsprochen und hätten sich im Einklang mit der Gesamt-Guidance entwickelt (Ausnahme: Aluminiummetalle). Entsprechend sei der Produktionsausblick (2019) für Bauxit, Aluminiumoxid sowie Aluminium gesenkt worden. Die anderen (Produktions-/Auslieferungs-)Ziele seien bestätigt (u.a. Kosten-Guidance für Eisenerz) bzw. nicht im Q3-Bericht erwähnt worden (u.a. Investitionsbudget). Wie bereits in Q1 und Q2 sei die Preisentwicklung (Quartalsdurchschnitt) beim mit Abstand wichtigsten Rohstoff des Konzerns, Eisenerz, in Q3 positiv gewesen (dagegen Preisrückgänge bei Aluminium, Kupfer). Jedoch sei der Eisenerzpreis in den letzten Wochen deutlich gesunken.Die Konjunktur-Frühindikatorenindices würden nach wie vor eine stabile Wachstumsdynamik für die OECD und China signalisieren. Der Branchenverband worldsteel sowie BREE würden für 2020 eine geringere Wachstumsdynamik des weltweiten Stahlverbrauchs erwarten (im Vergleich zu 2019e). Der Handelskonflikt zwischen den USA und China habe sich entspannt, sei aber nicht gelöst. Diermeier habe seine Prognosen gekappt.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Rio Tinto-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 45 GBP auf 43 GBP gesenkt. (Analyse vom 18.10.2019)Börsenplätze Rio Tinto-Aktie:XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:46,02 EUR -0,37% (18.10.2019, 16:19)