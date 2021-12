XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



Börse London Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RTPPF



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) unter die Lupe.Elektromobilität? Ja, bitte. Rohstoffgewinnung in unserem Hinterhof? Auf keinen Fall. Nach diesem Motto würden leider viele Staaten und auch Bürger verfahren. Einerseits solle die Elektromobilität vorangetrieben werden. Doch von der Gewinnung der dafür nötigen Rohstoffe wolle kaum jemand etwas wissen. Die sollten möglichst weit weg produziert werden. Auch Rio Tinto scheine einmal mehr Opfer dieser Denke zu werden. Ihr Jadar-Projekt in Serbien stehe vor dem Aus.Jadar wäre eine riesige Lithium-Mine geworden. Knapp 60.000 Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent hätten in der Mine jährlich produziert werden sollen. Rio Tinto habe 2,4 Mrd. USD in den Bau des Megaprojekts investieren wollen. Doch die Anwohner hätten sich davon wenig begeistert gezeigt und gegen den Bergbauriesen und Lithium-Minen im Allgemeinen demonstriert. Jetzt knicke die Politik vor den Protesten ein. Die lokalen Behörden hätten die Pläne für die Mine aufgegeben.Nicht so Rio Tinto. Nach Ansicht des Konzerns erfülle die Mine alle europäischen Umweltstandards. Bei Rio Tinto glaube man, dass "durch den Dialog...alle interessierten Parteien ein Verständnis über die realen und langfristigen Vorteile erreichen können". Die Erfahrung lehre aber: Habe sich einmal ein Widerstand gegen ein Projekt etabliert, werde es schwierig, die Menschen vom Nutzen eines solchen Projekts zu überzeugen.Längst habe ein Kampf um das weiße Leichtmetall begonnen. Die Preise würden steigen und auch die Kurse der Lithium-Unternehmen seien in den vergangenen Monaten explodiert. Dieser Trend dürfte sich aus fundamentaler Sicht fortsetzen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rio Tinto-Aktie: