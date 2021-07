London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

60,31 GBP +2,81% (09.07.2021, 15:53)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



Börse London Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RTPPF



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (09.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) unter die Lupe.Im Zuge der wachsenden Unsicherheit über die Erholung der Weltwirtschaft habe die Rally der Rio Tinto-Aktie deutlich Schwung verloren. Gehe es aber nach den Experten der US-Investmentbank JPMorgan, so biete sich beim dividendenstarken Papier des Bergbauriesen nun eine gute Einstiegschance.So habe deren Analyst Dominic O'Kane das Anlagevotum mit "overweight" bestätigt. Den fairen Wert beziffere er unverändert auf 83,10 GBP (umgerechnet 96,81 Euro), was satte 37% über dem aktuellen Kursniveau liege. Er habe zudem seine Preisprognosen für mehrere Basismetalle nach oben revidierte. Für O'Kane würden die Anteile von Rio Tinto zusammen mit den Aktien von BHP Group und Glencore die klaren Favoriten im Bergbausektor bleiben.Auch "Der Aktionär" sei für die Rio Tinto-Aktie optimistisch gestimmt. Die Erholung der Weltwirtschaft spiele dem Bergbaugiganten voll in die Karten. Die Bewertung sei mit einem KGV von 9 immer noch günstig. Zudem locke eine attraktive Dividendenrendite von 6,1% - mit der Aussicht auf eine weiter steigende Ausschüttung. Anleger könnten weiterhin zugreifen (Stopp: 57 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.07.2021)Börsenplätze Rio Tinto-Aktie:XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:71,40 EUR +3,48% (09.07.2021, 15:52)