Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (13.04.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner von "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) weiter zugreifen.Das Wertpapier habe seit Jahresbeginn in einer Konsolidierungsbewegung fest gesteckt und ausgehend vom Hoch fast 20 Prozent abgegeben. In den letzten Handelstagen sei es jedoch wieder kräftig gestiegen. Ausschlaggebend hierfür sei insbesondere ein einziger Chart gewesen.Und zwar der Aluminium-Chart. Denn wegen der massiven Probleme des russischen Rohstoffkonzerns Rusal habe die Notierung kräftig angezogen. Aus Angst, dass der Konzern womöglich seine Schulden nicht mehr komplett bedienen und die Produktion nicht mehr im bisherigen Maße aufrechterhalten könne, sei der Aluminiumpreis seit letzten Donnerstag um satte 20% gestiegen.Rio Tinto, nach der chinesischen Hongqiao Group der zweitgrößte Aluminiumproduzent, profitiere von dieser Entwicklung natürlich deutlich. Mit der Sparte habe der Konzern 2017 Erlöse von 11,0 Mrd. USD erwirtschaftet, was knapp 26% der Gesamterlöse ausmache (wichtigstes Produkt sei mit einem Umsatz von 18,3 Mrd. USD weiterhin Eisenerz gewesen).Anleger können bei der Rio Tinto-Aktie weiter zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 36,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 13.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rio Tinto-Aktie: