XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

48,93 Euro +2,17% (13.04.2018, 10:01)



Tradegate-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

49,49 Euro +3,68% (13.04.2018, 10:02)



Börse Sydney-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

AUD 78,21 +1,97% (13.04.2018)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

AU000000RIO1



WKN Rio Tinto-Aktie:

855018



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

CRA1



Sydney-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Kurzprofil Rio Tinto:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: AU000000RIO1, WKN: 855018, Ticker-Symbol: CRA1, Sydney-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u. a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz.

(13.04.2018/ac/a/a)

Sydney (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse des Analysten Adrian Prendergast von Morgans:Aktienanalyst Adrian Prendergast vom Investmenthaus Morgans empfiehlt im Rahmen einer Aktienanalyse die Aktien von Rio Tinto Ltd. (ISIN: AU000000RIO1, WKN: 855018, Ticker-Symbol: CRA1, Sydney-Symbol: RIO) nunmehr aufzustocken.Die Hochstufung der Aktien von Rio Tinto Ltd. beruhe auf einer Kombination aus der jüngsten Kursschwäche und höheren Aluminiumpreisprognosen.Die EV/EBITDA-Multiple von Rio Tinto belaufe sich nur auf 5,2. Außerdem werde Investoren eine Dividendenrendite von 5,0% geboten.Die US-Sanktionen gegenüber Russland könnten am globalen Aluminiummarkt für eine Verknappung des Angebots sorgen.In ihrer Rio Tinto-Aktienanalyse stufen die Analysten von Morgans den Titel von "hold" auf "add" hoch und erhöhen das Kursziel von 74,75 auf 81,51 AUD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Rio Tinto-Aktie: