Ringmetall (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) ist ein weltweit führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. In den Geschäftsbereichen Industrial Packaging ("Industrieverpackungen") und Industrial Handling ("Industriehandling") entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen Produktlösungen für Anwendungen in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie der Logistikbranche. (31.03.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Ringmetall-Aktienanalyse von Analyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) weiterhin zu kaufen.Speck habe am vergangenen Freitag eine Web-Konferenz mit dem Vorstand von Ringmetall sowie ausgewählten Investoren veranstaltet, wobei insbesondere die aktuelle Lage des Unternehmens in der Corona-Krise im Fokus gestanden habe.Ringmetall beliefere im Wesentlichen direkt oder indirekt Hersteller wichtiger Grundstoffe sowie Produkte des täglichen Bedarfs aus der chemischen, pharmazeutischen und lebensmittelverarbeitenden Industrie. Daher seien bereits von diversen national zuständigen Behörden umfangreiche Sondergenehmigungen zur Aufrechterhaltung der Produktion erteilt wordne. Die mit 15 Werken in sieben Ländern international aufgestellte Gruppe sollte somit auch bei weiteren Einschränkungen der Wirtschaft zumindest im Bereich Spannringe und Inliner (ca. 90% des Umsatzvolumens) produktionsfähig bleiben. Der Vorstand habe betont, dass dies trotz anderweitig lautender Gerüchte auch zuletzt durchweg der Fall gewesen sei. Insbesondere die in einer unmittelbaren Krisenregion gelegenen Standorte in Norditalien würden seit Wochen unter Volllast laufen und eine um etwa 20% über dem Normalniveau liegende Nachfrage verzeichnen, die jeweils zu etwa der Hälfte auf einen erhöhten Bedarf sowie den Aufbau von Vorratsbeständen durch die Kunden zurückzuführen sein dürfte.Nicht zuletzt die Akquisitionen der letzten Jahre hätten Ringmetalls Kundenstruktur deutlich zugunsten weniger zyklischer Abnehmerbranchen verändert, so dass ein Umsatzrückgang wie in der Finanzkrise (2009: -25%) nicht zu erwarten sei. Auch Engpässe in der Lieferkette hätten aktuell nicht gedroht. So fertige Ringmetall mit ca. 75% der Spannringverschlüsse eine elementare Produktkomponente überwiegend intern. Zwar finde das Gros dieser Produktion in Italien statt, doch seien die Vorratsbestände der übrigen Standorte in den letzten Wochen durch Sonderfrachten hochgefahren worden. Um die hohe Nachfrage bedienen und die Lieferfähigkeit sicherstellen zu können, würden gewisse Ineffizienzen somit aktuell bewusst in Kauf genommen. Dies könnte sich bereits zeitnah als zentraler Wettbewerbsvorteil gegenüber weniger unabhängig aufgestellten Anbietern erweisen und Ringmetall Marktanteilsgewinne bescheren, zumal die Auftragsbücher auch für April eine starkes Ordervolumen signalisieren würden.Trotz der inzwischen drastisch verschärften Wirtschaftslage und der ohnehin geringen Visibilität dürfte kurzfristig keine Revision der Guidance drohen, womit sich Ringmetall positiv von zahlreichen Unternehmen der verarbeitenden Industrie abgrenze. Die darin zum Ausdruck kommende Robustheit des Geschäftsmodells untermauert die Attraktivität des Investment Cases, so dass Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, die Kaufempfehlung und das Kursziel von 3,60 Euro für die Ringmetall-Aktie bestätigt. (Analyse vom 31.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link