Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher seine Kaufempfehlung und das DCF-basierte Kursziel von 4,70 Euro für die Ringmetall-Aktie. Allerdings sehe er in dem für zyklische Nebenwerte ohnehin schwierigen Kapitalmarktumfeld derzeit kaum nennenswerte Trigger. (Analyse vom 03.12.2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Ringmetall-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Ringmetall-Aktie:

3,23 EUR -1,52% (04.12.2018, 08:40)



Xetra-Aktienkurs Ringmetall-Aktie:

3,31 EUR (03.12.2018)



ISIN Ringmetall-Aktie:

DE0006001902



WKN Ringmetall-Aktie:

600190



Ticker-Symbol Ringmetall-Aktie:

HP3



Kurzprofil Ringmetall AG:



Ringmetall (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) ist ein weltweit führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. In den Geschäftsbereichen Industrial Packaging ("Industrieverpackungen") und Industrial Handling ("Industriehandling") entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen Produktlösungen für Anwendungen in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie der Logistikbranche. (04.12.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Ringmetall-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) weiterhin zu kaufen.Ringmetall habe vergangene Woche die Übernahme eines mittelständischen Herstellers von Zusatzkomponenten für Industriefässer bekannt gegeben und in einem Conference Call die Einordnung der Transaktion in die aktuelle Unternehmensstrategie erläutert.Mit der ab 01. Januar 2019 konsolidierten Nittel Halle GmbH erweitere Ringmetall das Produktportfolio um insgesamt mehr als 4.000 verschiedene Arten von Fassinnenhüllen wie Rundbogensäcke und Form-Inliner. Nittel verfüge neben einer Produktionsstätte in Halle auch über einen Vertriebsstandort in Raunheim sowie über Anteile an Auslandstöchtern in Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien. Das zukünftig dem Konzern-Segment Industrial Packaging zugeordnete Unternehmen produziere mit ca. 140 Mitarbeitern etwa 10 Mio. Innenhüllen jährlich und erziele einen Umsatz von rund 13 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge (MONe: 10,0%) liege dabei leicht unter dem bereinigten Konzernniveau von Ringmetall.Der Analyst schätze den nicht bezifferten Kaufpreis auf rund 10 Mio. Euro (MONe: EV/EBITDA 7,7x), womit Ringmetall zwar oberhalb des MultipleSweet-Spots vergangener Akquisitionen (5 bis 6x EBITDA), jedoch unterhalb der eigenen Bewertung zukaufen dürfte. Zudem fließe das Ergebnis der Auslandsgesellschaften von Nittel (MONe: 0,5 Mio. Euro) laut Vorstand als Beteiligungsergebnis ins Finanzergebnis ein und relativiere damit den EBITDA-Multiple spürbar. Der Erwerb solle nach Unternehmensangaben überwiegend aus liquiden Mitteln finanziert werden, die sich nach der jüngsten Kapitalerhöhung aktuell auf rund 19 Mio. Euro belaufen sollten.Zugleich würden Transaktionsnebenkosten in Höhe von ca. 0,7 Mio. Euro anfallen (u.a. Finder‘s Fee, Beratungskosten), die vollständig im laufenden Jahr verbucht würden. In Summe würden sich die diesjährigen nicht operativen Sonderaufwendungen damit auf ca. 1,7 Mio. Euro belaufen, was 2018 in der Ergebnisentwicklung nun klar als Übergangsjahr charakterisiere. 2019 würden zudem noch Integrations- und Optimierungsaufwendungen aus der Nittel-Übernahme folgen (MONe: 0,6 Mio. Euro).Aus der Erweiterung des bestehenden breiten Angebots an Spannringen und Deckeln um Fassinnenhüllen dürften zudem attraktive Cross Selling-Potenziale resultieren. Ringmetall gehe für das hinzugewonnene Geschäft mit Fassinnenhüllen daher von leicht höheren Wachstumsraten als im Spannringbereich aus.Als Akquisitions-Rationale sehe der Analyst jedoch nicht nur die Stärkung der Stellung als Systemanbieter mit Spannringen, Deckeln und Inlinern an. Vielmehr erhalte Ringmetall durch das breite Angebot an Fassauskleidungen auch in stärkerem Maße direkten Zugang zu den Fassnutzern in den jeweiligen Endmärkten der chemischen Industrie. Diese könnten durch den Einsatz von Fassinnenhüllen gegebenenfalls auf die kosten- und zeitaufwendige Rekonditionierung ihrer Fässer verzichten, sodass nach Gebrauch des Fassinhalts neben dem Spannring allein die Innenhülle des Fasses ausgetauscht werden müsse und der Behälter sogleich für einen neuen Einsatz zur Verfügung stehe. Ringmetall könne diese Kunden als Komplettanbieter somit noch gezielter adressieren, was die Wachstumsstory stütze.Mit der Übernahme in einem artverwandten Bereich tätige Ringmetall einen weiteren sinnvollen Schritt zur Umsetzung der mittelfristigen Unternehmensstrategie. Durch die nicht operativen Sonderaufwendungen werde die kurzfristige Ergebnisentwicklung aber nochmals spürbar belastet. Nach Wegfall der wesentlichen Sonderbelastungen in 2019 und unter der Annahme einer stabilen konjunkturellen Entwicklung, erscheine die Bewertung mit einem EV/EBITDA 2019e von 6,8x sehr attraktiv.