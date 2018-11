Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Ringmetall-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Ringmetall-Aktie:

3,44 EUR +0,58% (12.11.2018, 09:28)



Tradegate-Aktienkurs Ringmetall-Aktie:

3,32 EUR (09.11.2018)



ISIN Ringmetall-Aktie:

DE0006001902



WKN Ringmetall-Aktie:

600190



Ticker-Symbol Ringmetall-Aktie:

HP3



Kurzprofil Ringmetall AG:



Ringmetall (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) ist ein weltweit führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. In den Geschäftsbereichen Industrial Packaging ("Industrieverpackungen") und Industrial Handling ("Industriehandling") entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen Produktlösungen für Anwendungen in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie der Logistikbranche. (12.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Ringmetall-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3).Die Analysten hätten vergangenen Mittwoch die Präsentation von Ringmetall auf der Lang & Schwarz Small-/Midcap-Konferenz in Düsseldorf verfolgt und würden im Vorfeld der Q3-Berichterstattung am 15. November ihre Eindrücke zur aktuellen Entwicklung zusammenfassen.Ringmetall verspüre weiterhin eine rege Nachfrage, sodass kurzfristig keine Eintrübung der Wachstumsdynamik zu erwarten sei. Gepaart mit gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich höheren Stahlpreisen rechne der Analyst für 9M 2018 mit Umsatzerlösen in Höhe von 86,2 Mio. Euro, was für Q3 ein Wachstum von rund 8% auf 28,5 Mio. Euro impliziere. Allerdings würden sich nach Angaben des Unternehmens einige Kunden aus der wichtigen chemischen Industrie (Umsatzanteil ca. 60%) in Bezug auf 2019 inzwischen zurückhaltender äußern. Diese Aussage decke sich mit den Angaben des Branchenverbands VCI sowie großer Marktteilnehmer, die wie BASF jüngst ihre Erwartungen für das Wachstum der Chemieproduktion zurückgenommen hätten.Ähnlich wie in Q2 dürften im abgelaufenen Quartal noch Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit dem Ende Juli vollzogenen Wechsel in den geregelten Markt sowie der 5%-Kapitalerhöhung angefallen sein. Zudem habe Ringmetall bekannt gegeben, den Standort zur Deckelproduktion von Sessenhausen aus Optimierungszwecken nach Attendorn zu verlagern, woraus Restrukturierungskosten im niedrigen sechsstelligen Bereich (MONe: <0,2 Mio. Euro) resultieren dürften. Darüber hinaus sei das Türkei-Geschäft aufgrund des drastischen Lira-Verfalls aktuell defizitär, solle aus strategischen Gesichtspunkten als Eingangstor nach Asien aber nicht aufgegeben werden. In Summe dürfte damit auch das 9M EBITDA unter dem Vorjahreswert liegen (MONe: 8,5 Mio. Euro).Ringmetall plane weiterhin noch in diesem Jahr einen strategischen Zukauf mit einem Umsatzvolumen von 5 bis 40 Mio. Euro und stelle für 2019 die weitere internationale Expansion (u.a. Südamerika) in Aussicht. Das Unternehmen sehe sich daher in Bezug auf die Jahresziele 2018 sowie der Mittelfristziele voll auf Kurs. Der Analyst gehe für 2018 infolge der Sonderbelastungen von einem Zieleinlauf am unteren Ende der Ergebnisspanne (adj. EBITDA 12,5 bis 13,5 Mio. Euro) aus und habe auch seine Prognosen für 2019 ff. aufgrund des sich etwas eintrübenden Marktumfelds reduziert.Ringmetall erziele weitere Fortschritte im Hinblick auf interne Effizienzsteigerungen. Das Marktumfeld dürfte sich angesichts wachsender konjunktureller Risiken in den nächsten Quartalen zwar herausfordernder darstellen, was die Attraktivität der Equity Story aber insgesamt nicht schmälere. Zugleich könnten sich damit auch günstigere Gelegenheiten für anorganisches Wachstum ergeben.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bekräftigt daher seine Kaufempfehlung für die Ringmetall-Aktie mit einem neuen DCF-basierten Kursziel von 4,70 Euro (zuvor: 5,00 Euro). (Analyse vom 12.11.2018)