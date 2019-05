Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Ringmetall (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) ist ein weltweit führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. In den Geschäftsbereichen Industrial Packaging ("Industrieverpackungen") und Industrial Handling ("Industriehandling") entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen Produktlösungen für Anwendungen in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie der Logistikbranche.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Ringmetall-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) zu kaufen.Ringmetall habe gestern die Zahlen für Q1/2019 vorgelegt und die Guidance bestätigt.Umsatz nur anorganisch gestiegen: Der Konzernumsatz sei um 5,3% auf 29,9 Mio. Euro gestiegen. Bereinigt um die Erlöse der seit 1. Januar konsolidierten Nittel Halle sei der Umsatz allerdings um 3,7% zurückgegangen. Der Umsatzbeitrag von Nittel habe dementsprechend bei rund 2,7 Mio. Euro gelegen, womit das Segment Industrial Packaging insgesamt ein Wachstum von 8,4% auf 26,9 Mio. Euro verzeichnet habe.Das leicht höhere Stahlpreisniveau habe hingegen nur marginal zum Wachstum beigetragen (+1,2%-Punkte) und organisch sei der Segmentumsatz leicht gesunken (-3,7%). Nach Angaben des Unternehmens sei dies auf eine spürbar gedämpfte Stimmungslage im Markt sowie die daraus folgende Kaufzurückhaltung der Kunden ab der zweiten Quartalshälfte zurückzuführen gewesen, während sich der Jahresauftakt noch positiv dargestellt habe. Dies decke sich mit der Mitte März erfolgten Revision der Marktprognosen des Verbands der chemischen Industrie, der nun von einem Rückgang der Chemieproduktion in 2019 um 3,5% ausgehe (zuvor: +1,5%). Das Segment Industrial Handling habe sogar einen um 15,7% geringeren Umsatz i.H.v. 3,0 Mio. Euro verbucht. Ursächlich hierfür seien Verschiebungen von Abrufen für Fahrzeugteile in das vierte Quartal 2019 gewesen.Guidance unverändert: Nach Angaben des Vorstands habe sich das Marktumfeld zu Beginn des zweiten Quartals bereits wieder deutlich aufgehellt, so dass auf Gesamtjahressicht unverändert ein positiver Verlauf in Aussicht gestellt werde (Guidance: Umsatz 120 bis 130 Mio. Euro; EBITDA 12 bis 14 Mio. Euro). Der Analyst habe seine Prognosen in Anbahnung des schwächeren Jahresstarts bereits im Vorfeld revidiert, sich umsatz- wie ergebnisseitig am unteren Ende der Bandbreiten positioniert und habe nun die erwarteten Abschreibungen leicht erhöht.Ringmetall müsse in den nächsten Quartalen deutlich zulegen, um die Ergebnisziele zu erreichen. Der Vorstand zeigt sich diesbezüglich unverändert optimistisch, so dass auch Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, an seiner positiven Einschätzung festhält und "kaufen"-Rating sowie Kursziel von 4,50 Euro bestätigt. (Analyse vom 08.05.2019)