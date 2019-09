Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Ringmetall-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Ringmetall-Aktie:

2,73 EUR (19.09.2019)



Tradegate-Aktienkurs Ringmetall-Aktie:

2,81 EUR (19.09.2019)



ISIN Ringmetall-Aktie:

DE0006001902



WKN Ringmetall-Aktie:

600190



Ticker-Symbol Ringmetall-Aktie:

HP3



Kurzprofil Ringmetall AG:



Ringmetall (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) ist ein weltweit führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. In den Geschäftsbereichen Industrial Packaging ("Industrieverpackungen") und Industrial Handling ("Industriehandling") entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen Produktlösungen für Anwendungen in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie der Logistikbranche. (20.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Ringmetall-Aktienanalyse von Analyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Anlageurteil für die Aktie der Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3).Ringmetall habe finale Zahlen für das erste Halbjahr 2019 vorgelegt, die umsatz- und ergebnisseitig keine wesentlichen Abweichungen gegenüber den Mitte August gemeldeten vorläufigen Zahlen gezeigt hätten (H1: Umsatz +7,0% auf 61,8 Mio. Euro; EBITDA -10,3% auf 5,7 Mio. Euro). Einzig der Rohertrag sei aufgrund der nach Anwendung neuer IFRS-Standards nicht mehr im Materialaufwand enthaltenen Kosten für Zeitarbeitskräfte signifikant höher ausgefallen (32,2 Mio. Euro vs. zuvor 26,7 Mio. Euro; Rohertragsmarge H1: 52,2%).Der Analyst habe an einem Fieldtrip mit Investoren am Werk in Berg (Rheinland-Pfalz) teilgenommen. Der Standort stelle mit 180 Mitarbeitern und einer Jahresproduktion von ca. 26 Mio. Spannringen das Herzstück der Berger Group und damit des Segments Industrial Packaging dar. Aufgrund einer deutlichen Steigerung der Produktionsmengen über die letzten Jahre seien dort nach Aussage des Vorstands aber zuletzt vermehrt Ineffizienzen und vereinzelte Qualitätsprobleme aufgetreten, sodass Ringmetall einen Teil der Produktion an kleinere Auslandsstandorte in Italien, Spanien oder der Türkei verlagere. Letzterer leide aktuell ohnehin unter einer Unterauslastung der Kapazitäten und erziele auch aufgrund von FX-Effekten aktuell kein positives Ergebnis (MONe EBITDA-Beitrag 2019: -0,3 Mio. Euro).Im Conference Call habe sich der Vorstand dennoch zuversichtlich gezeigt, die obere Hälfte der im Juli angepassten Guidance-Spanne (EBITDA 8,5-11,0 Mio. Euro) zu erreichen. Bereits berücksichtigt werde dabei ein positiver Effekt auf das EBITDA in Höhe von ca. 1,5 Mio. Euro aus IFRS 16 (H1: +0,8 Mio. Euro). Insbesondere das Spannring-Geschäft sei derzeit von einer hohen Volatilität gekennzeichnet. Nach der unstetigen Entwicklung in Q2 habe die Nachfrage im Juli und August zwar wieder angezogen, aufgrund der für Deutschland erneut gesenkten Prognosen des Verbands VCI (Produktionsmenge 2019e -6% vs. zuvor -4%) und schwacher Zahlen des Fassherstellers Greif (Rigid Packaging-Volumen Q3: -5,7%) bleibe der Vorstand insgesamt aber vorsichtig, sodass gegenwärtig auch für die kommenden Quartale organisch ein leichter Volumenrückgang im Bereich Spannringe erwartet werde (H1: ca. -5%). Die zuletzt nachgebenden Stahlpreise sollten aber zumindest zu einer Stabilisierung der Marge führen.Ringmetall erziele derzeit allein auf anorganischer Basis Wachstum und verfüge im Kerngeschäft über eine sehr geringe Visibilität, was ein adäquates Kostenmanagement erschwere. Vor dem Hintergrund der unsicheren wirtschaftlichen Lage halte der Analyst das Chance/Risiko-Verhältnis gegenwärtig für ausgewogen.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, sieht somit kaum positive Trigger und bestätigt daher seine Empfehlung "halten" und das Kursziel von 3,30 Euro für die Ringmetall-Aktie. (Analyse vom 19.09.2019)