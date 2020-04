Börsenplätze Richemont-Aktie:



L&S-Aktienkurs Richemont-Aktie:

50,46 EUR +0,20% (27.04.2020, 11:34)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Richemont-Aktie:

53,48 CHF +2,37% (27.04.2020, 11:19)



ISIN Richemont-Aktie:

CH0210483332



WKN Richemont-Aktie:

A1W5CV



Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

RITN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFRHF



Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:



Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (27.04.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Analyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF).Neuheiten-Präsentation im Internet auf Watches & Wonders: Da alle Uhrenausstellungen (Baselworld, Watches & Wonders) abgesagt worden seien, hätten die Uhrenmarken einen anderen Weg für die Präsentation ihrer Neuheiten finden müssen. Statt der Saloneröffnung in Genf hätten am 25. April alle Marken ihre neuen Uhren über eine Onlinepräsentation bei Watches & Wonders zeigen können.Die Uhrenmarken von Richemont seien die wichtigsten Marken auf der Onlineplattform Watches & Wonders - insgesamt würden 30 Marken mit ihren Produktneuheiten präsentiert, darunter zehn von Richemont (A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, Cartier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Piaget, Roger Dubuis und Vacheron Constantin).Cartier habe die neue (Schmuck-)Uhr für Damen "Maillon de Cartier" (Quarz) präsentiert, die es in Gelb-, Weiß- oder Rotgold geben werde (Preis: CHF 24.900). IWC habe eine Neuauflage seiner ikonischen "Portugieser"-Kollektion gezeigt, die jetzt eine Inhouse-Bewegung von 100% habe - der Chronograf in Stahl koste CHF 8.200.Nächster Kursimpuls: GJ19/20-Ergebnisse am 15. MaiRene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Richemont-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy". Das Kursziel laute CHF 68. (Analyse vom 27.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link