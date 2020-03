Börsenplätze Richemont-Aktie:



L&S-Aktienkurs Richemont-Aktie:

51,18 EUR +5,07% (20.03.2020, 15:25)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Richemont-Aktie:

54,16 CHF +3,56% (20.03.2020, 15:11)



ISIN Richemont-Aktie:

CH0210483332



WKN Richemont-Aktie:

A1W5CV



Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

RITN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFRHF



Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:



Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (20.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Analyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Studie zur Schweizer Uhrenindustrie weiterhin zum Kauf der Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF).Europa weiterhin positiv trotz Schwäche in Großbritannien: Die EU sei positiv mit +1,6% gewesen, trotz -19% für Großbritannien, erklärbar durch die Vergleichsbasis (Feb. 18: +58%). Deutschland habe +7,3% (seit JB +5,8%), Frankreich +12,6% (seit JB +18%) und Italien +5,0% (seit JB +6,3%) erzielt. Die Schließungen im März würden in den kommenden Monaten zu einem starken Rückgang führen.Hongkong (-42%) und China (-52%) würden zuerst leiden: HK habe im Jan. -25% ausgewiesen und im Feb. -42% (seit JB -33%). China sei aber das erste Land gewesen, das mit Schließungen die Coronavirus-Auswirkungen zu spüren bekommen habe. Die Exporte seien um 52% gesunken (seit JB -22%). Die ersten Geschäfte würden wieder öffnen, die Kundenfrequenz sei jedoch noch sehr gering. In anderen asiatischen Ländern seien die Auswirkungen noch begrenzt: Japan -2,1% (seit JB: +6,4%), Singapur +1,1% (seit JB: +11%).USA weiterhin mit zweistelligem Wachstum; VAE rückläufig: Die USA hätten sich erneut sehr gut entwickelt (+18%, Jan. +15%), wobei Feb. 18 ein schwacher Monat gewesen sei (-7%). Die VAE hätten -26% (-11%) verzeichnet, bedingt durch eine hohe Vergleichsbasis (Feb. 18 +38%).Einbruch im mittleren Segment, oberes Segment nahezu unverändert: %), während das obere Segment um 18% rückläufig gewesen sei (seit JB -3,7%). Der größte Rückgang sei im mittleren Segment verzeichnet worden (Exportwert CHF 200 bis 500): -53% (seit JB -30%), erklärbar durch das hohe Engagement auf dem chinesischen Markt. Das untere Segment habe -18% (seit JB 15%) verzeichnet.Momentan zieht Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research Richemont ("buy", Kursziel: CHF 68) der Swatch Group ("hold", Kursziel: CHF 200) vor. (Analyse vom 20.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link