Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:



Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (26.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Analyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Analyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF).JV für mobile Apps zwischen YNAP und Alibaba: Das JV werde zwei mobile Apps für Net-A-Porter und Mr Porter auf den Markt bringen, die saisonbasierten Mehrmarken-Online-Stores von YNAP für Verbraucher in China. Beide Online-Stores würden zudem auf dem Tmall Luxury Pavilion von Alibaba eröffnet, der 2017 gegründet worden sei. Alibaba habe über 600 Mio. Nutzer. Weitere Angebote würden untersucht - Weber sehe etwa den CPO-Akteur Watchfinder, aber auch das saisonabhängige Angebot wie Yoox und Outnet als Gelegenheiten.Durch die Partnerschaft/das JV zwischen YNAP und Alibaba, der unbestrittenen Nr. 1 auf dem chinesischen Online-Markt, verstärke Richemont seine Position in diesem Bereich deutlich. Da die chinesischen Kunden mit Abstand die wichtigste Zielgruppe seien, betrachte der Analyst dies als überaus positiven Schritt, der es YNAP ermögliche, seine Stellung als weltweit führender Onlineanbieter von Luxusgütern weiter auszubauen.Zudem wird die Sparte Online Distributors zum wichtigen Umsatzmotor für Richemont insgesamt (EV/EBITDA 19E: 9,2) - weshalb Rene Weber, Analyst von Vontobel Research, sein "buy"-Rating bekräftigt. Das Kursziel laute CHF 106. (Analyse vom 26.10.2018)Börsenplätze Richemont-Aktie:Xetra-Aktienkurs Richemont-Aktie:61,58 EUR -0,58% (26.10.2018, 12:33)