SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Richemont-Aktie:

88,92 CHF -0,76% (12.01.2018, 11:46)



ISIN Richemont-Aktie:

CH0210483332



WKN Richemont-Aktie:

A1W5CV



Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

RITN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFRHF



Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:



Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (12.01.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF).Der Konzern habe mit den Umsatzzahlen zum Q3 2017/18 (31.12.) über der Analystenprognosen, jedoch im Rahmen der Markterwartungen gelegen. Währungsbereinigt (wb.) sei der Umsatz besser als erwartet ausgefallen. Trotzdem habe sich insgesamt eine Wachstumsverlangsamung ggü. den Vorquartalen gezeigt, was auf den starken Euro sowie ein schwaches Großhandelsgeschäft zurückgeführt werden könne. Als Wachstumstreiber hätten sich demgegenüber erneut die Region Asien-Pazifik sowie das Segment Schmuck erwiesen. Die Entwicklung in Europa habe enttäuscht. Für 2017/18 (31.03.) habe Richemont erwartungsgemäß keinen konkreten Ausblick gegeben.Cherdron habe ihre Prognosen angehoben (u.a. EPS 2017/18: 3,00 (alt: 2,95) Euro; EPS 2018/19e: 3,35 (alt: 3,26) Euro).Cherdron erachte das Q3-Zahlenwerk insgesamt als solide, die Wachstumsverlangsamung sei nach einem starken ersten Halbjahr ihres Erachtens wenig überraschend gewesen. Im laufenden Quartal sollte Richemont weiterhin von der Verbesserung des Marktwachstums vor allem in Asien profitieren (Umsatzanteil Asien/Pazifik 2016/17: 37%).Börsenplätze Richemont-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs Richemont-Aktie:75,50 EUR -0,66% (12.01.2018, 11:09)